Brasil volta a empatar com a Venezuela após 14 anos, e torcida joga pipoca em Neymar

O Brasil jogou mal, pouco transformou os mais de 70% de posse de bola em chances reais de gols e só empatou com a Venezuela nesta quinta-feira (12), na Arena Pantanal, em Cuiabá, para mais de 40 mil torcedores, pela 3ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026: 1 a 1. Gabriel Magalhães e Eduard Bello, que fez um belo gol de meia bicicleta, marcaram no segundo tempo. Ao fim da partida, a torcida jogou pipoca em Neymar, que desceu para o vestiário irritado.



????AGORA: Torcedor joga pipoca em Neymar após o fim do jogo do Brasil contra a Venezuela. pic.twitter.com/6LtbSeBSeF — CHOQUEI (@choquei) October 13, 2023

Não é de hoje que a Seleção sofre com a retranca venezuelana. Em 2021, nas Eliminatórias para o Catar, o time então comandado por Tite penou para marcar no jogo como mandante, no Morumbi. Venceu por 1 a 0, com gol marcado por Firmino também no segundo tempo. No retrospecto total, porém, são 17 vitórias e dois empates. O último havia sido em 2009.

O time de Fernando Diniz soma o primeiro tropeço e termina a rodada com sete pontos, atrás da Argentina, que tem nove e 100% de aproveitamento. Já a Venezuela é a sexta, dentro da zona de classificação para a Copa, com o mesmo número de pontos de Chile e Uruguai, mas em desvantagem nos critérios de desempate - em 2026, com o aumento de 32 para 48 seleções, irão seis (e não mais quatro) da América do Sul para a Copa do Canadá, México e Estados Unidos.

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira (17), contra o Uruguai, no Centenário, em Montevidéu. A Venezuela recebe o Chile no mesmo dia, no Monumental de Maturín, em cidade homônima.



Primeiro tempo

O primeiro tempo foi de ataque contra defesa. A modo Fernando Diniz de ser, o Brasil somou mais de 70% de posse de bola, mas encontrou muitas dificuldades para furar o bloqueio montado por Fernando Batista na frente da área - em alguns momentos com até seis jogadores. As melhores chances da Seleção foram em chutes de fora da área, com Neymar, Rodrygo e Casemiro. Aos 41 minutos, Diniz precisou mexer no time por problema físico de Danilo. Yan Couto, que vive grande fase no Girona (vice-líder da La Liga), entrou na lateral direita.

Segundo tempo

O Brasil voltou ainda mais agressivo na segunda etapa. Aos três, após chute forte de Neymar, Romo espalmou para escanteio. O lance trouxe a galera. Na cobrança, sempre com Neymar, Gabriel Magalhães subiu mais alto que todo mundo e abriu o placar.



Gol do Brasil: Gabriel Magalhãespic.twitter.com/arhPdOh8Bi — Jude Bellingham Brasil (@JudeBellinghami) October 13, 2023

A Seleção assustou mais duas vezes, com Rodrygo e Neymar, que teve gol anulado. Pouco a pouco, porém, diminuiu o ritmo. E deu espaço para a Venezuela chegar. Numa escapada, a única que chegou ao gol de Ederson, Bello marcou de meia bicicleta para garantir um resultado histórico para os venezuelanos. No fim, com os ânimos exaltados, o árbitro teve que dar mais 4 minutos (além dos 6 dos acréscimos) por conta de seguidas confusões em campo.