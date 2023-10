No primeiro jogo sem Bruno Lage, Botafogo espanta 'zica', vence o Fluminense e abre 10 pontos sobre o vice-líder

Mais de um mês depois, o líder do Campeonato Brasileiro voltou a vencer. O Botafogo fez as pazes com a sua torcida, neste domingo (8), ao derrotar - de forma convincente - o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã, pela 26ª rodada da competição. Os gols foram marcados por Júnior Santos e Tiquinho Soares, sempre ele, que chegou a 15 na artilharia isolada.

Embora líder disparado, o Botafogo viveu fase irregular sob comando de Bruno Lage, com três derrotas e um empate nos últimos quatro jogos - além da queda na Sul-Americana. No primeiro jogo sem o português , sob gerência do ídolo Lúcio Flávio, o Glorioso voltou a somar três pontos e chegou a 55, com 10 a mais do que Palmeiras (que empatou em casa com o Santos) e o Bragantino (que ainda joga na rodada). Já o Tricolor, que está focado na final da Libertadores, se manteve na sexta colocação, com 41 pontos - que ainda garante uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem - isso se não for campeão esse ano.

Essa foi a terceira vitória do Botafogo sobre o Fluminense nesta temporada. Os dois jogos que o Flu perdeu como mandante no ano foram para o rival estadual. Além da derrota deste domingo, o Flu também perdeu em casa no dia 29 de janeiro, pelo Carioca.

Os times agora terão 10 dias de folga por conta da data Fifa. O Glorioso volta a campo no dia 18, contra o América-MG, no Independência. Já o Flu recebe o Corinthians no dia seguinte, mais uma vez no Maraca.

Primeiro tempo

Com o peso de cinco jogos sem vencer, o Botafogo tentou encurralar o Fluminense desde o primeiro minuto. Antes do ponteiro completar uma volta no relógio, Eduardo obrigou Fábio a fazer uma defesa espetacular. Aos 11, na primeira escapada do Flu, Ganso teve uma bola limpa na entrada da área, mas isolou. O Glorioso era melhor e empurrava o rival para seu campo de defesa. Victor Sá e Marlon Freitas, duas vezes, assustaram Fábio.

De tanto insistir, o Botafogo foi recompensado com o gol que já merecia. Aos 19, Júnior Santos recebeu lançamento na medida de Tchê Tchê, nas costas da defesa, driblou Fábio e empurrou para o gol vazio.

QUE JOGADA! Após lindo lançamento de Tchê Tchê, Júnior Santos dribla Fábio e marca o primeiro gol do Botafogo! ??????



Não demorou para o Glorioso ampliar. Enquanto o Fluminense ainda lamentava pelo gol sofrido, Tiquinho apareceu cara a cara com Fábio e encobriu o goleiro com frieza incomum.

Na parada técnica, Fernando Diniz aproveitou para puxar a orelha do time. E o esporro surtiu efeito. Aos 30, Keno finalizou para fora. Na sequência, Arias e Cano também abriram fogo, mas pararam em Perri. Nos acréscimos, John Kennedy ainda carimbou a trave após receber passe de Ganso.

Segundo tempo

Para dar mais dinamismo ao setor ofensivo, Diniz voltou do intervalo com Lima no lugar de Ganso. Mas, no contra-ataque, quem assustava era o Fogão. Aos 14, Tchê Tchê achou passe em profundidade para Marlon Freitas, que entrou como quis na área e carimbou a trave de Fábio. O time visitante dominava a posse de bola e assustou novamente aos 34, com Luis Henrique, que saiu cara a cara com Fábio e chutou em cima do goleiro. Depois que Tiquinho Soares saiu, aos 36, o Botafogo perdeu o poderio ofensivo, mas sustentou o resultado até o fim.