Flamengo empata com Corinthians, embaixo de chuva, em Itaquera

Rômulo Paranhos - Neste sábado (7) à noite, o Flamengo foi até Itaquera-SP e empatou com o Corinthians por 1 a 1, na Neo Química Arena, pela 26ª rodada do Brasileirão. Gerson, na segunda etapa, marcou o gol rubro-negro na partida. Com o resultado, o clube da Gávea somou 44 pontos e está na quinta colocação.



O jogo

A partida começou com o Corinthians pressionando a saída de bola do Flamengo, que encontrava dificuldades para ultrapassar a linha do meio-campo. Aos poucos, o time rubro-negro foi quebrando o bloqueio adversário e passou a trocar passes com mais frequência no campo ofensivo. O jogo era bastante picotado, com paralisações por faltas e atendimento médico.

Aos 20’, a zaga do Corinthians rebateu uma bola para frente da área e Erick arriscou o chute de meia distância. Cássio fez a defesa no centro do gol. Na sequência, Ayrton Lucas também tentou o arremate de fora da área, mas o goleiro corintiano fez outra boa defesa. Com maior posse de bola, o Flamengo foi pra cima, enquanto a equipe paulista recuava e apostava nos contra-ataques.

Aos 30’, boa trama do ataque rubro-negro. Everton Ribeiro e Bruno Henrique tabelaram e o camisa 7 abriu boa bola na esquerda para Ayrton Lucas. O lateral invadiu a área, cortou o zagueiro e bateu forte para defesa de Cássio. Em seguida, Everton Ribeiro abriu pela esquerda, ameaçou o cruzamento, mas bateu direto para o gol. A bola tocou no travessão antes de sair. A primeira etapa foi bem movimentada, mas terminou sem gols.

No início do segundo tempo, Gerson deu ótimo passe para Bruno Henrique em velocidade, o atacante entrou na área, tentou uma cavadinha, mas Cássio salvou. Aos 8’, o Mengão abriu o marcador com um golaço! Everton Ribeiro tocou para Gerson, que tirou Gil da jogada e acertou um belo chute no ângulo, sem chance para o goleiro: 1 a 0.

Pouco depois do gol, o técnico Mario Jorge promoveu as primeiras mudanças na equipe. Gerson e Pedro deram lugar a Arrascaeta e Gabi, respectivamente. Em desvantagem, o Corinthians se mandou mais ao ataque e passou a rondar a área rubro-negra com mais frequência.

Aos 31’, Fábio Santos tentou o chute para o gol e a bola bateu na mão de Léo Pereira. O árbitro marcou o pênalti. O próprio lateral foi para a cobrança e deixou tudo igual: 1 a 1. O Flamengo tentou dar a resposta rapidamente. Bruno Henrique fez boa jogada pela esquerda, driblou Fagner e bateu cruzado. A bola passou raspando a trave.

Nos acréscimos, Arrascaeta enfiou boa bola para Gabi, que fez o facão, mas finalizou pra fora. O time rubro-negro teve o último lance da partida. Erick pegou o rebote na entrada da área, mas teve o chute bloqueado pela zaga adversária. Fim de papo na Arena com o empate em 1 a 1. (com Assessoria Flamengo)