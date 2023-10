Vasco só empata com o São Paulo em São Januário, mas dorme fora do Z-4

Em partida ruim tecnicamente, o Vasco empatou em 0 a 0 com o São Paulo neste sábado (7), em São Januário lotado, como de praxe, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor, mais uma vez, desperdiçou um pênalti, no primeiro tempo, com Wellington Rato, mas o Cruzmaltino também teve duas boas chances com Gabriel Pec e uma com Payet.

Com o pontinho somado, o Vasco vai dormir fora da Zona do Rebaixamento - na 16ª colocação, com os mesmos 27 pontos do Santos, que disputa clássico contra o Palmeiras, neste domingo (8), na Arena Barueri (mando do Verdão). Já o São Paulo, que já está classificado para a Libertadores de 2024 graças ao título da Copa do Brasil, não almeja mais nada no Brasileirão, mas está em 10º, com 35 pontos.

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi de pouca inspiração. Os minutos pareciam se arrastar, com o São Paulo mais bem posicionado em campo. O Vasco chegou a administrar a posse por boa parte da primeira etapa, mas faltava precisão nos passes para a bola chegar limpa para Vegetti. No fim, o jogo ganhou adrenalina. Primeiro, Rato cobrou falta com perigo e Léo Jardim defendeu.

Pouco depois, o Tricolor ganhou um pênalti a seu favor após toque de mão de Leo na área. Depois de desperdiçar duas cobranças seguidas, James preferiu não bater. Wellington Rato cobrou e não mudou o destino. No rebote, agora sim, James chutou para fora com o gol aberto.

Segundo tempo

O Vasco voltou muito melhor do intervalo. Mais ligado, ocupando os espaços vazios e conseguindo trocar passes no campo de ataque. A primeira grande chance foi aos seis minutos. Pec recebeu na área e chutou rasteiro na trave. No rebote, com Rafael caído, Praxedes chutou para fora. O time da casa chegou de novo aos 26, novamente com Pec. Após jogada individual de Paulinho, o cria aproveitou sobra, soltou uma bomba, mas o goleiro tricolor defendeu.

Aos 24, Payet teve uma oportunidade de cabeça, mas cabeceou em cima de Rafael. O francês chegou de novo com muito espaço, aos 32, chegou a driblar Rafael, mas enrolou demais para tomar uma decisão e deu o tempo que o São Paulo precisava para reorganizar o setor defensivo.