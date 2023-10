Palmeiras é eliminado para o Boca Juniors na semifinal da Libertadores

Pela segunda temporada consecutiva, o Palmeiras cai na fase semifinal da Libertadores. O algoz da vez foi o Boca Juniors-ARG, que eliminou o Verdão, nos pênaltis, em pleno Allianz Parque nesta quinta-feira. O veterano Edinson Cavani abriu o placar para os visitantes no primeiro tempo; após expulsão de Marcos Rojo, aos cinco minutos da segunda etapa, Piquerez igualou com chute venenoso de fora da área.

Nos pênaltis, entretanto, brilhou as estrelas do Boca e de Romero: o paredão argentino defendeu as cobranças de Raphael Veiga e Gustavo Gómez e levou o Xeneize para a 12ª final de Libertadores de sua história, impedindo ainda mais a hegemonia brasileira, que "monopolizou" as últimas três finais - O Palmeiras esteve em 2020 e 2021 e venceu ambas. De quebra, vai em busca do sétimo título para se igualar ao Independiente-ARG como o maior campeão. O Boca não levanta o troféu continental desde 2007.

Se o Palmeiras agora pode se concentrar 100% no Campeonato Brasileiro, competição em que está oito pontos atrás do líder Botafogo, 0 clube de La Boca vai enfrentar o Fluminense na grande final. Desde 2019, a decisão ocorre em jogo único, em estádio pré-definido. Findou que o Maracanã, casa do Tricolor, foi escolhido para sediar a partida, que será disputada no dia 4 de novembro. O clube carioca avançou para a decisão após eliminar o Internacional, na quarta-feira. A torcida será dividida meio a meio.

Finalista sem vitória

O Boca não vence um jogo da Libertadores desde 29 de junho. Os argentinos construíram toda a campanha no mata-mata com seis empates em seis jogos. O time de Jorge Almirón passou nas oitavas pelo Nacional - 0 a 0 e 2 a 2 - e nas quartas pelo Racing - 0 a 0 e 0 a 0. Contra o Palmeiras, 0 a 0 em Buenos Aires e 1 a 1 no Allianz Parque. Todos os confrontos foram vencidos nas cobranças de pênaltis.

Freguesia verde

O Boca Juniors manteve seus 100% de aproveitamento contra o Palmeiras em mata-matas de Libertadores. Antes da semifinal deste ano, o clube argentino já havia eliminado o Verdão nas semis de 2001 e 2018, além do título de 2000. Em todos os confrontos, os brasileiros tiveram a possibilidade de disputar o segundo confronto em São Paulo, mas não tiveram sucesso em nenhuma das edições. Dos quatro confrontos, três foram decididos nas cobranças de pênaltis.