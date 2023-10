Fluminense busca virada épica contra o Inter no Beira-Rio e vai jogar a final da Libertadores pela segunda vez

Antes do jogo desta quarta-feira (4), válido pela segunda semifinal da Libertadores de sua história, o Fluminense não vencia o Internacional no Beira-Rio desde novembro de 2020. Mais além, o Fluminense não disputava uma final da competição há 15 anos. Mas escritas foram feitas para serem quebradas. A noite era para ser tricolor.

O FLUMINENSE FOOTBALL CLUB É FINALISTA DA @LIBERTADORESBR 2023! VAMOS, TRICOLORES! CHEGOU A HORA! ???????????????????????? pic.twitter.com/VcBooqhdK3 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 5, 2023

Após Valencia perder duas chances claríssimas de matar o jogo, o Time de Guerreiros - a alcunha não veio à toa - aproveitou as duas oportunidades que teve para vencer o Inter de virada, com dois gols após os 35 minutos do segundo tempo. Germán Cano, artilheiro do Brasil e da América, deu uma assistência para John Kennedy e deixou o dele, o 12º dele na competição, calando os mais de 50 mil torcedores. Mercado abriu o placar no primeiro tempo. Mas quem segue muito viv

A classificação épica foi valorizada pelo tamanho e peso do adversário, que está longe de ser um Zé Ninguém. O bicampeão Internacional disputava a semifinal do torneio continental pela 7ª vez em sua história. Nas últimas seis aparições, o time obteve 50% de aproveitamento: três eliminações e três classificações. Já o Flu segue muito vivo na briga pelo título inédito.

PRA CONTINUAR LUTANDO PELO NOSSO SONHO! PRA BUSCAR A #GLÓRIAETERNA! ESTAMOS NA FINAL DA CONMEBOL LIBERTADORES 2023! pic.twitter.com/X8kQQPGulP — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 5, 2023

Primeiro tempo

Embalado pela torcida, o Internacional amassou o Fluminense nos primeiros 10 minutos de jogos. A primeira grande chance veio com Wanderson, que obrigou Fábio a espalmar para escanteio. Na cobrança, Alan Patrick cruzou no segundo pau, Fábio tropeçou em Nino, e a bola sobrou limpa para Mercado (agora sim, após ter gol anulado no primeiro jogo) abrir a contagem. Foi o 12º gol de cabeça que o Fluminense sofreu nesta temporada.

O Colorado se animou com o gol e passou a sufocar ainda mais a saída de bola tricolor. Aos 14, o veterano Fábio teve que aparecer mais uma vez para salvar o Fluminense em chute de Mauricio. Aos 21, Alan Patrick isolou. O Inter controlou a posse de bola, povoou o campo defensivo do Fluminense, mas não conseguiu criar nenhuma chance clara.

Segundo tempo

Em desvantagem, Fernando Diniz voltou do intervalo com John Kennedy e Martinelli nos lugares de Alexsander e Felipe Melo. E o Fluminense melhorou. Conseguiu avançar o círculo central e trocar passes no campo de ataque do Inter. Embora tivesse a posse de bola, o time visitante não não conseguia entrar na área adversária. Já o time da casa, nas chances que tinha, assustava. Numa arrancada do meio de campo, aos 22, Enner Valencia quase marcou um golaço, mas foi interceptado por Nino na hora do chute. O equatoriano teve uma chance claríssima de ampliar aos 25, após cruzamento na medida de Alan Patrick, mas cabeceou para fora. Valencia teve outra oportunidade aos 33, mas novamente desperdiçou.

É como dizem: a bola pune. Aos 35, John Kennedy recebeu passe de Cano e chutou na saída de Rochet. O Inter sentiu o gol, e o Flu aproveitou.

???????????? Kennedy neles! É a fera do @FluminenseFC rumo à Final da CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/30DgzOOSL7 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 5, 2023

Aos 41, como quem não quer nada, Cano, que pouco tinha aparecido até então, precisou de um toque para levar o Fluminense para a final, no Maracanã.

???????????? Tinha que ser dele! Do artilheiro da CONMEBOL #Libertadores!



? Germán Cano fez o gol da virada e colocou o @FluminenseFC na grande final no Maracanã.#GloriaEterna pic.twitter.com/RHiphh2pVu — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 5, 2023

O caminho do Flu