Botafogo demite Bruno Lage e oficializa Lúcio Flávio como interino

O líder do Campeonato Brasileiro está sob nova direção. Após sequência de cinco jogos sem vencer, o Botafogo decidiu demitir o português Bruno Lage nesta terça-feira (3). Na plataforma X (antigo Twitter), o clube informou que a decisão foi de John Textor em conjunto com o Departamento de Futebol.

Embora tenha ressaltado o período de dez jogos de invencibilidade, o alvinegro afirmou que os últimos resultados não foram os esperados". Lucio Flavio (treinador interino) e Joel Carli (assistente) vão assumir o comando do time a partir desta quarta, quando iniciarão a preparação para a partida de domingo, contra o Fluminense. O clube não confirmou se vai manter Lúcio até o fim do Brasileirão ou se vai buscar um novo técnico no mercado.

A permanência de Bruno Lage já vinha se desgastando desde a derrota contra o Flamengo, no dia 2 de setembro, pela 22ª rodada, quando surpreendentemente colocou o cargo à disposição da diretoria - dias antes, o Glorioso caiu para o Defensa y Justicia na Sul-Americana. A partir desse momento, Lage criou um ambiente desagradável com o elenco.

A gota d'água foi a decisão de barrar Tiquinho Soares do time titular, no último domingo (2), depois de comandar treinamentos ao longo de toda a semana com o camisa 9 entre os 11.

A escolha não foi impopular só entre os torcedores. De acordo com apuração dos jornalistas João Pedro Fragoso e Thales Machado, diversos membros da SAF clube, entre eles o acionista majoritário John Textor, teriam ficado irritados com a opção de Lage em deixar no banco de reservas a principal referência da equipe e o craque do Campeonato Brasileiro até aqui.

Inicialmente, a diretoria deu respaldo ao treinador. Havia o entendimento da SAF de que não se pode dar um veredito por conta de uma falha pontual. Nesta terça, entretanto, líderes do elenco se reuniram com o dono da SAF a fim de externar a insatisfação com métodos e escolhas recentes do treinador. A pressão, portanto, ficou insustentável.

Ao todo, Lage esteve no comando do Botafogo por 15 jogos, com quatro vitórias, sete empates e quatro derrotas. Aproveitamento de 42,2%. Pela demissão do treinador português, o Botafogo pagará 1 milhão de dólares de multa rescisória, cerca de R$ 5 milhões.

Nota do Botafogo

O Botafogo informa que, por decisão de John Textor e do Departamento de Futebol, Bruno Lage não é mais o técnico da equipe principal.

O Botafogo destaca o profissionalismo, o caráter e o comprometimento de Bruno Lage no período em que defendeu a camisa alvinegra e fez parte da família. Apesar do início do treinador, com 10 jogos de invencibilidade, os últimos resultados não foram os esperados. Fica o agradecimento do Clube a Bruno e a toda a sua comissão técnica pelos serviços prestados ao Glorioso ao longo dos últimos meses, desejando muito sucesso em seus futuros desafios.

Como família, o Botafogo vai buscar no momento soluções dentro de casa. O Clube segue com confiança inabalável e firme no propósito da temporada com o suporte incansável de uma legião de alvinegros apaixonados.

Lucio Flavio e Joel Carli (na função de assistente técnico) assumem interinamente o comando do time a partir desta quarta (4) na preparação para a partida de domingo, contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro.