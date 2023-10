Vasco é goleado pelo Santos na Vila e pode voltar ao Z-4

O Vasco vinha de três vitórias consecutivas, o que não acontecia na Série A desde 2020, mas não resistiu ao desesperado Santos na Vila Belmiro e foi goleado por 4 a 1 neste sábado (1º), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe ainda teve um gol anulado. Marcaram os gols da vitória o "cria" Marcos Leonardo, duas vezes, e Rincón, no primeiro tempo, e Soteldo, na segunda etapa. Vegetti fez o gol de honra vascaíno.

O duelo foi marcado por uma confusão generalizada após falta de Sebástian em Soteldo - que fez "graça" ao subir com os dois pés na bola - o Santos vencia por 3 a 1 naquela altura. O lance gerou irritação dos dois times e resultou em seis cartões no total, três deles vermelhos. Foram expulsos Lucas Lima e Rodrigo Fernández (banco), pelo time da casa, e Medel, pelos visitantes.



Com a derrota, o Cruzmaltino vai precisar torcer pelo Botafogo contra o Goiás, nesta segunda-feira (2), para seguir fora da zona do rebaixamento até o fim da rodada. O Esmeraldino tem os mesmos 26 pontos do alvinegro carioca, basta um empate para jogar o rival para a degola. Já o Santos, que estava na 18ª colocação, ultrapassou Bahia, Goiás e o próprio Vasco e dorme na 15ª colocação, com 27 pontos.

O Vasco volta a campo no próximo sábado (7), contra o São Paulo, que "cumpre tabela" na competição, uma vez que não tem chance de título e nem dificilmente será rebaixado. O jogo será às 18h30, em São Januário. O alvinegro praiano, por sua vez, visita o Palmeiras, na Arena Barueri.



Primeiro tempo

O Vasco começou melhor, empurrando o Santos para seu campo de defesa e controlando a posse de bola. Foi o time de casa, porém, abriu o placar. Marcos Leonardo foi derrubado por Puma na área. O árbitro Anderson Daronco não deu nada, mas depois foi chamado pelo VAR e confirmou o pênalti polêmico. O próprio Marcos Leonardo converteu aos 14 minutos.

Com a vantagem, o Santos se jogou para o ataque e deixou a retaguarda desprotegida. Após rebote de escanteio, Kevyson bateu em cima da defesa e acabou puxando um contra-ataque. Gabriel Pec conduziu sozinho e rolou para Vegetti empatar. Foi o sétimo gol dele em oito jogos.

O empate fez o Santos mudar a postura. Na parte final do primeiro tempo, Soteldo cobrou escanteio, Dodô desviou no primeiro pau e Tomás Rincón virou quando o cronômetro marcava 46. Um minuto depois, o Santos puxou contragolpe, Jean Lucas passou e Marcos Leonardo, de novo, fez o terceiro.

Segundo tempo

Em desvantagem no placar, Ramón Díaz veio com duas mudanças do intervalo que, na prática, pouco mudou a postura vascaína. Aos nove minutos, o tempo fechou na Vila Belmiro. Soteldo pisou com os dois pés na bola e levou uma chegada forte de Sebastián Ferreira, próximo do banco de reservas do Santos. Os times discutiram, o clima esquentou e Lucas Lima e Medel foram expulsos. Ferreira, João Paulo e Soteldo levaram amarelo. Rodrigo Fernández, reserva, também foi expulso.

A paralisação durou 12 minutos e esfriou o jogo. Com mais espaços em campo, levou a melhor o time que estava mais organizado e à vontade: o Santos. O quarto gol do Peixe veio em uma jogada rápida, com o baixinho Soteldo.