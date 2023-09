Flamengo demite Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli não é mais técnico do Flamengo. O treinador não resistiu à sequência de resultados ruins, acentuada pela perda da Copa do Brasil, e foi demitido nesta quinta-feira (28). Segundo o ge, o desligamento foi oficializado após reunião de 10 minutos, em hotel na Barra da Tijuca, onde o argentino esteve hospedado ao longo do período que comandou o rubro-negro. Os encarregados de demitir o técnico foram o vice de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel.

Sampaoli assinou contrato com o Flamengo em 17 de abril, dirigiu a equipe em 39 jogos e usou 39 escalações diferentes. Ou seja: nunca repetiu o mesmo time de um jogo para o outro. Foram 20 vitórias, 11 empates e oito derrotas. Em pouco mais de cinco meses de trabalho, ele perdeu a final da Copa do Brasil, foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores e viu o Flamengo se distanciar muito da luta pelo eneacampeonato brasileiro.

A saída já era tida como iminente desde domingo. Após o vice para o São Paulo, até o presidente Rodolfo Landim, que "comprou" sua contratação e foi o maior defensor do técnico mesmo diante dos fracassos, também largou sua mão. Não demorou para o nome de Tite aparecer nos bastidores.

Na segunda-feira, em dia de folga do elenco, o Flamengo abriu conversas com o ex-técnico da seleção brasileira, desempregado desde janeiro, o que deixou claro o desinteresse pela permanência de Sampaoli. Landim, Braz e Spindel chegaram a jantar com o técnico gaúcho nesta quarta.

Ainda assim, o clube "cozinhou" o argentino até esta quinta-feira. O motivo vai além das quatro linhas: como o treinador tinha contrato até o fim de 2024, o clube terá que pagar mais uma multa rescisória, dessa vez de € 1,8 milhões de euros (cerca de R$ 9,5 milhões na cotação atual).

Desde 2019, o Flamengo só não precisou pagar a multa contratual para três treinadores: no início do primeiro ano da gestão de Landim, Abel Braga pediu as contas após sete meses de trabalho. Renato Gaúcho, que comandou o time em 2021, cumpriu o vínculo até o final e não teve o contrato renovado, mesma situação de Dorival Júnior, que saiu no fim do ano passado.

Tite tem proposta dos EUA

O ex-técnico da seleção brasileira ainda não definiu o futuro e analisa com carinho a procura do Rubro-Negro. A definição, porém, ainda depende de avaliação final que envolve sua equipe de trabalho.

O Orlando City, que ainda tem o treinador colombiano Oscar Pareja, fez sondagens pelo técnico brasileiro, mas só deve fazer qualquer mudança ao final da temporada, no dia 21 de outubro. Tite vem estudando inglês desde o fim do Mundial do Catar e soube da sondagem para trabalhar nos EUA.

Esta opção, no entanto, deixaria o treinador ainda mais distante dos grandes mercados e da competição no mais alto nível, o que o treinador ambiciona.