Com um a menos, Fluminense busca empate heroico com o Internacional no Maracanã

Quem tem Cano, tem tudo. Com menos um jogador por mais de um tempo, o Fluminense tinha tudo para sair derrotado pelo Internacional nesta quarta-feira (27), no Maracanã abarrotado de gente, pelo primeiro jogo da semifinal da Libertadores, mas foi salvo pelo argentino - além do incansável Fábio, que fez o que pôde lá atrás. Na frente, o pai de Lorenzo e Leonella marcou os dois gols do empate (2 a 2) que manteve o Tricolor carioca vivo para buscar essa classificação no Beira-Rio, em Porto Alegre. Os gols gaúchos foram marcados por Mallo e Alan Patrick. Samuel Xavier foi para o vestiário mais cedo.

O jogo decisivo está marcado para a próxima quarta-feira (4). Quem vencer, avança para enfrentar Palmeiras ou Boca Juniors-ARG na final, também no Maracanã. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Mais de 67 mil Tricolores! Uma festa ABSURDA no Maracanã! Vamos buscar essa vaga, #TimeDeGuerreiros! pic.twitter.com/Orio7h8avU — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 28, 2023

Primeiro tempo

O Fluminense foi do céu para o inferno na primeira metade do jogo. Depois de assistir ao Colorado esboçar uma pressão, com boas jogadas de Maurício e Enner Valencia, o Tricolor abriu o placar com Germán Cano, que se isolou ainda mais na artilharia da Libertadores, com 10 gols. Renê deu mole na saída de bola e não viu Arias pedindo passagem. O colombiano avançou com velocidade pela direita, tocou de lado para John Kennedy, que só arrumou para o argentino: 1 a 0.



Parecia um excelente presságio, uma vez que o Flu não perdia de virada como mandante desde maio de 2022. Mas o Inter estava longe de entregue. Aos 17, no segundo grande susto nas balizas de Fábio, Valencia teve gol anulado. O Flu, por sua vez, buscava ampliar o placar. Aos 19, Rochet salvou finalização de Keno.

O jogo era equilibrado, mas Samuel Xavier deixou os companheiros de calças curtas ao receber dois amarelos num intervalo de cinco minutos. Com um a mais, os visitantes se lançaram para o ataque e conseguiram empatar ainda no primeiro tempo: em cruzamento de um lateral para o outro, Renê deixou Mallo na boa para marcar de cabeça.



Segundo tempo



Com menos um, Fernando Diniz voltou com um time mais defensivo: sacou Felipe Melo, Ganso e John Kennedy para colocar Marlon, Alexsander e Guga. Por oito minutos, o Flu conseguiu jogar de igual para igual, mas a desvantagem numérica jogava contra o time das Laranjeiras, Aos nove, Mercado chegou a balançar as redes para o Inter, mas o gol foi novamente invalidado. Dez minutos depois, não teve jeito. Alan Patrick passou como quis por Marcelo para virar o placar.

O Fluminense parecia batido, mas quem tem Cano, tem tudo. Uma nova saída atrapalhada de Renê culminou em um escanteio para o Flu. Na cobrança, Arias mandou na cabeça de Nino, que cabeceou sem força para desvio do camisa 14 na linha da pequena área. O time da casa se segurou como deu e garantiu um empate - com gosto de vitória - no Maracanã.