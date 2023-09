Vasco 'desfila' em São Januário pulsante, goleia o Coritiba e fica muito perto de sair da Zona do Rebaixamento

"Resistiremos", dizia o mosaico 3D exibido nas arquibancadas de São Januário. Trata-se de um protesto contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de ter mantido os portões do estádio fechados por mais de 90 dias. Mas resistir também pode representar a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Após primeiro turno para esquecer, com apenas 13 pontos somados e a certeza de que viria mais um rebaixamento pela frente, o Cruzmaltino começou a reagir e, hoje, se encontra a apenas dois pontos - e um jogo a menos - do 16º lugar, que no momento é o Bahia.

O reencontro com os torcedores na casa que eles ajudaram a construir, há quase um século, não poderia ser mais especial. Na melhor atuação do time em mais de uma década, ao menos se tratando da elite do futebol nacional, o Vasco amassou o lanterna Coritiba do início ao fim e saiu de campo com uma goleada convincente por 5 a 1.

Pec, cria da base e artilheiro da temporada, mais uma vez entrou no segundo tempo e deixou o dele, após jogada de outro cria, Marlon Gomes. Vegetti, duas vezes (são seis gols em sete jogos), Rossi e Zé Gabriel garantiram o placar elástico. Sebástian Gómez fez o gol de honra do Coxa.

Torcida preparou mosaica 3D para receber o time Foto: Matheus Lima/CRVG

É importante saber os nomes de cada um dos personagens porque uma vitória desse tamanho é bastante incomum para os “Camisas Negras”. A última vez que o Vasco venceu um jogo de Campeonato Brasileiro por quatro gols de diferença foi em 2011, quando bateu o Grêmio por 4 a 0 - Diego Souza, Elton, Eder Luis e Fagner marcaram.

Faz ainda mais tempo a última vez que o Cruzmaltino marcou cinco gols em um jogo de Série A. Há 18 anos, quase exatos (11/09/2005), venceu o Juventude por 5 a 2. Todos que balançaram as redes àquela altura estão aposentados: Romário, Alex Dias, Abedi, Morais e Robson Luiz.

Se o Vasco está em estado de graça, com duas vitórias consecutivas e 23 pontos, na 18ª colocação, o Coritiba vive um momento de crise infinita. A derrota no Rio foi a sétima seguida do time no Campeonato Brasileiro. Nas últimas cinco partidas, o Coxa sofreu 19 gols. Hoje é o lanterna com 14 pontos, a 11 de um verdadeiro milagre.

Crias da Barreira

O Vasco estampou em seu uniforme o patch "Crias da Barreira" na partida contra o Coxa. Trata-se de um homenagem para a Barreira do Vasco, que levantou sua voz por respeito com as comunidades do entorno de São Januário enquanto o estádio estave fechado.

A iniciativa faz parte de uma série de ações que o clube irá promover nos próximos meses em prol da Barreira do Vasco e de todos os que vivem em seu entorno, incluindo as comunidades do Tuiuti e do Arará, e também na Cidade de Deus, onde o CT Moacyr Barbosa está localizado.

Uniforme do Vasco com a 'patch' em homenagem aos moradores da Barreira do Vasco Foto: Daniel Amorim

Payet titular

O francês Dimitri Payet fez a estreia como titular pelo Vasco. Mesmo distante de sua forma física ideal, teve mais uma boa atuação. Deu assistência no gol de Rossi, em bela tabelinha, cobrou a maioria das bolas paradas e teve a chance de fazer o primeiro gol com a camisa vascaína, em chute travado pela defesa do Coritiba. Foi substituído no segundo tempo, aos 14 minutos, e foi muito aplaudido.

Primeiro tempo

O Vasco sacramentou a vitória logo no primeiro tempo. Após Gabriel, goleiro do Coritiba, brilhar em três defesas contra Pumita em um lance, o Vasco abriu o placar após cobrança de escanteio. Rossi levantou na área, e Zé Gabriel marcou de cabeça.

O gol de Zé Gabriel em um ângulo bem de perto ??????????#VASxCFC 1??-0??#BrasileiroNaVascoTV#VascoDaGama pic.twitter.com/dYKqtGsseP — Vasco da Gama (@VascodaGama) September 21, 2023

O Vasco de Ramón Díaz, que parece estar sempre sedento, seguiu em cima e teve boas chances de ampliar o placar, em chutes de Piton, de fora da área, e com Payet, que parou em Kuscevic.



O segundo gol veio em uma ótima jogada coletiva. Paulinho encontrou Rossi na área, que tabelou com Payet para marcar o primeiro dele com a camisa vascaína neste retorno. O Coritiba só ameaçou o gol de Léo Jardim no fim da primeira etapa, mas sem grande perigo.

O gol do Rossi ????????



E teve a comemoração do Búfalo com a torcida em São Januário ???? #VASxCFC 2??-0??#BrasileiroNaVascoTV#VascoDaGama pic.twitter.com/nURaNW36A7 — Vasco da Gama (@VascodaGama) September 21, 2023

Segundo tempo de gala

O Vasco voltou ainda melhor no segundo tempo e não deixou o Coritiba respirar. Vegetti marcou um golaço aos quatro minutos, após bela jogada de Paulinho. Ele recebeu cruzamento na medida, matou no peito e finalizou para marcar seu primeiro gol com os pés, desconsiderando as cobranças de pênalti.

O Pirata também marcou o quarto, dessa vez em seu ponto forte, a cabeça, depois de cruzamento de Piton.

É mais um gol do Vegetti em São Januário!



O Pirata tá muito on ????‍????????????#VASxCFC 4??-0??#BrasileiroNaVascoTV#VascoDaGama pic.twitter.com/2rOmYND8FH — Vasco da Gama (@VascodaGama) September 21, 2023

O Coritiba diminuiu com Sebástian Gómez, aos 34 da etapa final. Mas o Vasco não sentiu o golpe e ampliou no minuto seguinte, com Gabriel Pec, após jogada de Marlon Gomes pela esquerda.

O gol de Pec para o Vasco!



Que festa linda no Caldeirão ????????#VASxCFC 5??-1??#BrasileiroNaVascoTV#VascoDaGama pic.twitter.com/lj19S14Bz8 — Vasco da Gama (@VascodaGama) September 21, 2023

Noite de muita festa em São Januário, com mosaico, goleada e uma vitória importante para o Vasco.