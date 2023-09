Botafogo joga mal, sofre com erro da arbitragem, e segue menos líder

O Botafogo perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0 neste sábado, na Arena MRV, e conheceu a terceira derrota seguida na temporada. O Glorioso viu a distância na liderança do Campeonato Brasileiro cair de dez para sete pontos ao fim da 23ª rodada.

O Botafogo começou o jogo um pouco melhor que o adversário, mas o Atlético-MG logo equilibrou as ações. O primeiro tempo, no entanto, não foi bom tecnicamente, e os donos da casa conseguiram chegar com perigo apenas nas bolas paradas. O Glorioso, nem isso.

Aos dez minutos, Maurício Lemos cobrou falta (que não existiu) e Lucas Perri fez grande defesa no alto. Aos 29, Pavón bateu falta lateral e o goleiro botafoguense defendeu de novo. No fim, aos 40, o Atlético-MG teve um escanteio e Paulinho, livre, cabeceou para fora.

O Botafogo precisou mexer no intervalo, já que Lucas Perri sentiu dores na lombar. Gatito Fernández entrou e teve que trabalhar. Aos 11 minutos, o Atlético-MG chegou bem pelo meio, Paulinho invadiu a área e finalizou e o goleiro alvinegro se esticou e fez defesa importante, evitando que o placar fosse aberto.

Bruno Lage foi trocando as peças ofensivas, mas o Botafogo seguiu tendo muitas dificuldades para criar, com Eduardo apagadíssimo. E o Atlético-MG conseguiu abrir o placar, aos 35. Pedrinho lançou de longe, Paulinho recebeu na frente de Di Placido, avançou e conseguiu tocar entre Gatito e a trave: 1 a 0.

Aos 44 minutos, o Botafogo balançou a rede, mas teve seu gol mal anulado pela arbitragem. Diego Costa pegou a sobra após uma bola rebatida por Maurício Lemos, mas o bandeirinha deu impedimento na origem da jogada, quando o atacante alvinegro sequer participa. E o VAR nem chamou.