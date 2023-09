Vasco volta a vencer o Fluminense após quatro anos e ganha fôlego na briga contra o rebaixamento

O Vasco segue vivo na briga contra o rebaixamento. Diante de 36 mil pessoas que marcaram presença no estádio Nilton Santos, o Niltão, o Cruzmaltino venceu o Fluminense por 4 a 2, neste sábado (16), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, e aproximou-se ainda mais do Goiás, que no momento é o primeiro time acima dos quatro últimos. Com um jogo a menos, o Vasco tem 20 pontos, contra 24 do alviverde.

O Flu, que está focado realmente na semifinal da Libertadores, se manteve com 38 pontos, 13 a menos do que o líder Botafogo, em sexto, e praticamente deu adeus a qualquer chance de título nacional.

Foi a primeira vez que o alvinegro carioca fez mais de dois gols nesta edição do Brasileirão. Os destaques foram Gabriel Pec, que entrou no segundo tempo e marcou duas vezes, além do argentino Vegetti, sempre ele, que anotou um, de cabeça, e ainda deu uma assistência. Ele chegou a cinco participações em gols em seis partidas pelo clube. O outro gol foi marcado por Praxedes, após bonita jogada individual de Rossi, que começou jogando.

Já o Tricolor teve bons momentos, finalizou bem mais, contou com John Kennedy inspirado, mas impreciso na hora de concluir a gol. O time das Laranjeiras ainda buscou o empate duas vezes, com Marcelo, em bonito gol, e Lima. O ponto negativo foi a falha de André, que depois de acertar lindo passe para a jogada do segundo gol tricolor, recuou mal e deixou a bola nos pés de Pec.

A próxima partida do Vasco é contra o Coritiba, na próxima quinta-feira, que marca o retorno do time a São Januário, fechado por mais de 80 dias. O jogo está marcado para as 19h. Já o Flu joga no dia anterior, quarta-feira que vem, contra o Cruzeiro, na volta ao Maracanã, que reabre na final da Copa do Brasil, neste domingo. O jogo está marcado para as 21h30.

Camisas negras

O Vasco entrou em campo de roupa nova, a dos "Camisas Negras", terceira camisa que representa o time histórico campeão carioca de 1923 e símbolo da luta contra o racismo há 100 anos. E deu sorte. Após oito jogos sem vencer o Tricolor - ou quatro anos, desde 2019 - , quebrou o tabu com boa participação do garoto Gabriel Pec, revelado pelo Vasco.

Arias sai machucado e preocupa

O Tricolor das Laranjeiras tem a preocupação de recuperar John Arias. O jogador colombiano saiu aos 36 minutos do primeiro tempo com uma entorse no tornozelo. O Fluminense joga a primeira partida da semifinal da Libertadores da América no dia 27 de setembro, contra o Internacional, no Maracanã.