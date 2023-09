Flamengo é goleado pelo Furacão em Cariacica e vai pressionado à final da Copa do Brasil

Depois da vitória contra o Botafogo no Nilton Santos, há 11 dias, parecia que o Flamengo aproveitaria as folgas da Data Fifa para colocar as coisas no eixo. Mas foi o contrário!

Em outro momento decisivo da temporada, a quatro dias do primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o São Paulo, praticamente última esperança de título para o Rubro-Negro em 2023, a equipe de Jorge Sampaoli perdeu por 3 a 0 para o Athletico-PR e saiu vaiado e sob gritos de "olé" do estádio Kleber Andrade, em Caricacica (ES), pela 23ª rodada rodada do Campeonato Brasileiro. O Maracanã segue fechado para recuperação do gramado.

Os gols da vitória paranaense foram marcados pelo zagueiro Cacá, no primeiro tempo, e o volante Alex Santana, após falha de Léo Pereira, na segunda etapa. O Flamengo ainda perdeu Gabigol expulso após cotovelada em Cuello. Inicialmente, o árbitro Rafael Rodrigo Klein deu amarelo, mas voltou atrás e aplicou o vermelho após consultar o VAR.

Com a vitória, o Athletico ultrapassou o Bragantino e pulou para o sexto lugar, com 37 pontos, a dois do próprio Flamengo, que abre a zona de classificação para a Libertadores do ano que vem - o Fluminense está entre os dois, com 38. É importante destacar que todos os outros times ainda jogam na rodada, ou seja, o time carioca pode perder a vaga no G4 para o Tricolor, rival estadual.



O jogo

Depois de uma pressão inicial do Flamengo, que teve boa chance para abrir a contagem com Gabriel, o Athletico levou perigo em vacilos do adversário no campo de defesa. Primeiro, Matheus Cunha falhou, e Vitor Bueno parou na zaga rubro-negra. David Luiz falhou sem seguida, e Cuello desperdiçou nova chance. O gol do Athletico veio após uma jogada de escanteio curto. Vitor Bueno finalizou, a bola desviou em Pedro, no meio do caminho, e dificultou a defesa de Matheus Cunha. Cacá fez no rebote.

O Flamengo ensaiou uma reação na volta do intervalo, mas Gabigol colocou tudo a perder ao ser expulso de forma infantil aos 20 minutos. Com um a mais, o Furacão ampliou a vantagem com Alex Santana, aos 37. No fim, Rômulo foi derrubado por Everton Ribeiro na área. Vitor Bueno, que fez grande jogo, cobrou a penalidade e deu números finais à partida.