Sobrevivente do Ninho pega pênalti, e Flamengo é campeão brasileiro sub-20 em cima do Palmeiras

O Flamengo escreveu mais um capítulo de sucesso na história do futebol de base nacional. Após empate sem gols no tempo normal, a equipe venceu o Palmeiras nos pênaltis (3 a 2) e, diante da nação no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, garantiu seu segundo título do Campeonato Brasileiro sub-20 - o primeiro foi em 2019.

O futebol tem "mania" de contar boas histórias: o herói da conquista foi o goleiro Dyego, que há mais de quatro anos apareceu no noticiário por um motivo bem mais triste: ele foi um dos sobreviventes do incência que matou 10 crianças - seus amigos - no Ninho do Urubu em 8 de fevereiro de 2019. Dyogo não só salvou a equipe com a bola rolando, como defendeu o pênalti de Allan com o pé direito.

"(A conquista) Me faz pensar por eles, porque todos eles queriam estar aqui e ter uma oportunidade dessa. Sei que eles estão num lugar melhor que a gente, não tenho dúvida disso. Deus não quis me levar naquela hora, queria me deixar para eu fazer história ou com a camisa do Mengão ou por outro clube", disse o jovem.

PAREDÃO! DYOGO ALVES PEGOU UM DOS PÊNALTIS E FEZ A ALEGRIA DA NAÇÃO PRESENTE! VAMOOOOOS! BICAMPEÃO!#VamosFlamengo #GarotosDoNinho pic.twitter.com/Zx3rZaf3km — Flamengo (@Flamengo) September 7, 2023

Ainda nas cobranças de pênaltis, chamou atenção a invalidação do gol do lateral Ian, terceiro a bater pelo Verdão. Ele foi em direção a bola em trote lento, titubeou ao se aproximar da marca e esperou Dyogo cair para, enfim, chutar no outro canto. O árbitro Arthur Gomes Rabelo, do Espírito Santo, apontou a ilegalidade do lance. O jogador não pôde cobrar novamente e ainda recebeu cartão amarelo. Lorran foi o único a desperdiçar pelo rubro-negro, mas não fez falta.

Com o título, o Fla se iguala ao próprio Palmeiras (2018 e 2022) e Grêmio (2008 e 2009) na lista dos maiores campeões. O trio fica atrás de Internacional (2006, 2013 e 2021) e Cruzeiro (2007, 2010, 2012 e 2017) no ranking. América-MG, Atlético-MG, Botafogo, Corinthians e Fluminense têm um título cada.

O jogo

O Palmeiras começou bem perigoso, impondo muita intensidade nos contra-ataques pelo meio. Mas após os 15 minutos iniciais, o Flamengo encaixou a marcação na defesa e criou as melhores chances no ataque. Petterson em dois chutes muito fortes e Lorran em batida na área ficaram perto de abrir o placar, mas, com grandes defesas, o goleiro Kaique garantiu que o jogo fosse para o intervalo sem gols.

Na segunda etapa, o Palmeiras voltou com outra postura e empurrou o rubro-negro para defesa. Destaque palmeirense na partida, Estêvão teve duas boas finalizações em chutes à distância. Mas a melhor oportunidade da equipe na partida foi de Ian, que recebeu livre na área, mas teve o chute defendido por Dyogo. No terço final, o Flamengo respondeu em boas finalizações de Lorran, mas faltou gás dos dois lados para sair do zero.