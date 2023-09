Acusado de agressão pela ex-namorada, Antony é cortado da Seleção

O atacante Antony, do Manchester United, foi cortado dos jogos da seleção brasileira contra Bolívia e Peru, em 8 e 12 de setembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, após mensagens com ameaças do atleta à ex-namorada e DJ Gabriela Cavallin virem à tona. A decisão foi tomada pelo técnico Fernando Diniz e pela cúpula da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira.

Para o lugar dele, foi convocado Gabriel Jesus, do Arsenal. O jogador estava pré-selecionado em uma lista de 36 jogadores enviada à FIFA.

As ameaças e supostas agressões já estavam sob investigação policial na Inglaterra, onde teria acontecido o crime, quando Antony foi convocado no último dia 18 de agosto. Porém, o teor de algumas das alegações da DJ Gabriela Cavallin ainda não eram públicos. Em nota, a CBF informou que o corte ocorreu "em função dos fatos que vieram a público nesta segunda-feira (04/09), e que precisam ser apurados, a fim de preservar a suposta vítima." O próprio Diniz telefonou para o jogador para comunicá-lo sobre a decisão.

Antony, que está em São Paulo, era esperado na concentração do Brasil na madrugada desta terça-feira (5), assim como outros jogadores que estão vindo da Europa. Mas os planos mudaram. Agora ele deve pegar o primeiro voo de volta para Manchester. O jogador pretende retornar para a Inglaterra o mais rápido possível.

No anúncio da convocação, Fernando Diniz foi questionado sobre a denúncia contra Antony e disse que ainda não havia motivo suficiente para deixá-lo fora, diferentemente do caso de Lucas Paquetá, desconvocado por suposto envolvimento de um familiar em esquema de apostas esportivas. Paquetá também é investigado na Inglaterra.

"É uma coisa ainda muito incipiente. Por ora, o que eu sei é isso, de uma acusação. Eu vou parar por aí. Não vou ficar discorrendo sobre esse assunto porque é tudo muito pouco para falar agora. Eu vou falar uma vez só. Todo mundo que comete alguma coisa errada tem que pagar por aquilo que comete. Mas a gente não tem que ficar levantando essas questões o tempo todo, só porque alguém levantou. Espera os órgãos competentes para apurar esse tipo de coisa", disse o técnico da seleção, na ocasião.

Antes de Antony, o técnico Fernando Diniz já tinha cortado o goleiro Bento e o atacante Vini Jr, ambos por lesão. Para os lugares deles foram convocados Raphinha e Lucas Perri, respectivamente. As opções de ataque de Diniz para essas partidas são: Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Neymar, Richarlison, Rodrygo e Raphinha.

As denúncias

Mensagens trocadas entre Antony e a DJ Gabriela Cavallin, obtidas em primeira mão pelo Uol, revelam ameaças e intimidações feitas pelo jogador à ex-namorada, que também o acusa de agressão. Há um inquérito em andamento na Polícia Civil de São Paulo, sob sigilo. A DJ conseguiu medidas protetivas contra o jogador no Brasil e o denunciou na Inglaterra, onde sofrera a suposta violência doméstica.

Uma troca de mensagens de texto entre eles mostra ofensas e ameaças do atleta após uma crise de ciúmes: "Já era eu e você. Tomara que você morra, vai se foder", escreveu.

Em uma outra conversa pelo WhatsApp, a DJ diz que o jogador deve perdão a ela pelos "chutes e agressões". Antony, então, responde "perdão". Um dos vídeos vazados mostra uma lesão na mão de Gabriela, com os ossos dos dedos da mão expostos. Ela relatou a uma amiga que tentou se defender de Antony no momento em que ele tentou atingir seu rosto com uma taça de vidro.

Em uma foto, Gabriela Cavallin também exibe um ferimento na cabeça, supostamente consequência de uma agressão do jogador. O material foi entregue à Polícia Civil pela defesa de Gabriela e consta no inquérito como provas do que teriam sido as agressões do atleta.

O caso mais grave, o ferimento na mão da DJ, teria acontecido no dia 8 de maio deste ano, em Manchester, e foi o fato que motivou a denúncia.

Segundo o relato da mulher à polícia, Antony teria se incomodado com o fato de Gabriela estar usando seu celular. Ele teria tirado a taça de vinho da mão de Gabriela e atirado na direção dela, que contou ter colocado a mão na frente do rosto para se defender.

Em depoimento, Antony contou versão diferente: ele teria pedido a ela que parasse de beber, o que ela teria recusado. O jogador diz que tentou tirar a taça da mão da namorada e que, neste momento, a haste de vidro se quebrou e machucou a mulher.

Relacionamento conturbado

Gabriela conta que iniciou relacionamento com Antony em 2021 e que, no ano seguinte, se mudou para a Europa para morar com o jogador. Ela afirma ter sido agredida pela primeira vez em junho de 2022, quando estava grávida – ela teve um aborto com 16 semanas de gravidez.

"A única coisa que ela quer é que, por tudo o que ela passou, que ele seja punido. Confio muito na apuração da Polícia Civil e aguardo que ele seja processado pelos crimes que cometeu", afirmou o advogado Daniel Bialski, que representa Gabriela.

A DJ registrou no mês de junho um Boletim de Ocorrência contra o jogador Antony por violência doméstica, ameaça e lesão corporal. O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher - Leste, no Tatuapé.

Nota de Antony

Em respeito aos meus fãs, amigos e familiares, me sinto na obrigação de me manifestar publicamente sobre as falsas acusações que tenho sido vítima.

Desde o início tenho tratado esse assunto com seriedade e respeito, prestando os devidos esclarecimentos perante a autoridade policial. O inquérito policial está sob segredo de justiça e, por isso, não posso tornar público o seu conteúdo.

Contudo, posso afirmar com tranquilidade que as acusações são falsas e que a prova já produzida e as demais que serão produzidas demonstram que sou inocente das acusações feitas. Minha relação com a Sra. Gabriela era tumultuada, com ofensas verbais de ambos os lados, mas jamais pratiquei qualquer agressão física.

A cada momento, seja em depoimento ou em entrevista, ela apresenta uma versão diferente das acusações.

Assim, venho veementemente negar as acusações feitas e informar que permaneço à inteira disposição das autoridades brasileiras para esclarecer o que for necessário .

Confio que as investigações policiais em andamento demonstrarão a verdade sobre a minha inocência.