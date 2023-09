VÍDEO: sérvio perde o rim após levar cotovelada acidental na Copa do Mundo de basquete

Um episódio chocante ganhou as mídias esportivas neste fim de semana. Depois de tomar uma cotovelada no jogo contra o Sudão do Sul, na última quarta-feira (30), pela Copa do Mundo de basquete, o sérvio Boria Simani, de 25 anos, precisou passar por uma cirurgia para retirar um dos rins em Manila, capital das Filipinas. O país é uma das sedes da competição, junto com Japão e Indonésia.

Borisa Simanic sofreu uma cotovelada frente ao Sudão do Sul... e teve de ser operado, perdendo um rim. ???? pic.twitter.com/pjpG7xh1tr — B24 Dunk (@B24Dunk) September 4, 2023

A informação foi divulgada pela Federação Sérvia de Basquete apenas nesta segunda-feira (4), mas o procedimento cirúrgico foi realizado - com sucesso - neste domingo (3). Simani já havia sido operado na quarta, horas após ter sofrido a lesão, mas teve complicações pós-cirúrgicas e, por isso, teve o rim retirado.

"Devido a alterações na vitalidade do tecido renal, todo o rim teve que ser removido cirurgicamente. Esperamos um processo pós-operatório normal após esta operação", disse Dragan Radovanovic, médico da seleção sérvia de basquete.

O responsável pela cotovelada, Nuni Omot, alega que não atingiu o adversário propositalmente. Imagens mostram que, em lance de jogo, ele abre os braços para proteger a bola e acerta a barriga de Simani com o cotovelo. O sérvio imediatamente foi ao chão com dores.

"Minhas desculpas, não tive a intenção de fazer nenhum tipo de jogada suja. Espero que tenha uma recuperação rápida. Rezo por você, você estará em minhas orações. Não sou um jogador sujo, nunca fui um jogador sujo. Do fundo do meu coração, peço sinceras desculpas", disse Omot.

A Sérvia segue na disputa da Copa do Mundo e vai disputar as quartas de final contra a Lituânia, nesta terça-feira, às 5h45 (de Brasília). Se vencer, os sérvios alcançam as semifinais e podem garantir uma das duas vagas olímpicas destinadas à Europa.