Na estreia de Payet, Vasco arranca empate com o Bahia na Fonte Nova

Ruim para os dois, mas menos pior para o Vasco. Na luta contra o rebaixamento, em jogo de seis pontos, o Cruzmaltino arrancou um empate em 1 a 1 com o Bahia neste domingo (3), no estádio Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão abriu o placar no fim do primeiro tempo, com Ademir, mas o time visitante buscou a igualdade com o Vegetti, de pênalti, já no segundo tempo.

Primeiro tempo

A posição das equipes na tabela refletiu o desempenho de ambos no primeiro tempo. O Bahia manteve a posse de bola, mas teve muita dificuldade de furar a defesa vascaína, bastante povoada no centro. O Cruzmaltino, por sua vez, pouco conseguiu passar doo meio de campo. A melhor jogada dos visitantes foi após mole de Rezende na saída de bola, mas Vegetti não conseguiu aproveitar. No fim da primeira etapa, o Esquadrão encontrou espaços por fora e saiu na frente com Ademir.

Segundo tempo

Com o time espaçado e sem criatividade, o técnico Ramón Díaz sacou Serginho, Praxedes e Gabriel Pec para colocar Marlon Gomes, Payet e Sebástian Ferreira. E a partir daí, o Vasco se encontrou em campo. Aos 16, Marlon fez grande jogada individual e foi derrubado por Gilberto na grande área. O árbitro Ramon Abatti Abel não pensou duas vezes antes de assinalar o pênalti, convertido por Vegetti.

Aos 23, após bola alçada na área, o Bahia teve chance clara para desempatar, mas Kanu fez o mais difícil e, na pequena área, mandou nas arquibancadas. Depois, foi o Vasco quem teve a chance de ficar a frente do placar. Recebeu passe açucarado de Payet, quase na marca da cal, e chutou para fora. Jair ainda foi expulso aos 49, após acertar uma cotovelada em Luciano Juba.