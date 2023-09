Brasil perde para Letônia e está fora da Copa do Mundo de basquete

A seleção brasileira está fora da Copa do Mundo masculina de basquete. Na manhã deste domingo (3), pela 2ª rodada do grupo L da segunda fase da competição, o Brasil perdeu para a Letônia por 104 a 84. Bruno Caboclo, mais uma vez, foi o destaque do time canarinho com 17 pontos e seis rebotes. Pelo lado dos europeus, Grazulis, com 24 pontos, e Zagars, com 17, foram as grandes referências. Agora, a Letônia irá enfrentar Alemanha ou Eslovênia nas quartas de final do Mundial.

O Brasil conseguiu bater de frente até o início do terceiro quarto, mas sucumbiu diante da superioridade rival. Para aumentar o drama canarinho, o Canadá conseguiu uma virada supreendente contra a atual campeã Espanha e tirou provisoriamente a seleção brasileira das Olimpíadas de Paris, em 2024.

Isso porque as duas melhores seleções das Américas na Copa do Mundo se classificam para os Jogos Olímpicos. Como os Estados Unidos já estavam qualificados para as quartas de final, os canadenses precisariam perder, neste domingo, para o Brasil herdar a segunda vaga. Como isso não aconteceu, o time canarinho vai jogar um pré-olímpico no ano que vem para tentar um lugar nos Jogos.

O jogo

A partida começou com os europeus sendo mais assertivos no ataque. O ritmo do duelo mudou com a entrada de Marcelinho Huertas, que substituiu Yago por problemas de faltas - duas, metade do permitido. O veterano armador distribuiu bem o jogo, com quatro belíssimas assistências, e a Letônia terminou o primeiro quarto vencendo por apenas 22 a 20.

O equilíbrio do primeiro quarto se manteve por mais 12 minutos. A Letônia até conseguiu abrir dez pontos em menos de dois minutos, com grande atuação coletiva, com ênfase nas cestas de Andrejs Grazulis. Aí Gustavinho pediu tempo e, novamente, conseguiu acertar a defesa brasileira. Com duas bolas de três de Lucas Dias, o Brasil encostou de novo. No jogo de gato-rato, com os europeus abrindo e o Brasil buscando, o placar terminou 45 a 42.

Letônia venceu por 104 a 84 Foto: COB

A partir do terceiro quarto, a Letônia passeou em quadra. Enquanto os brasileiros cometiam erros no ataque, Grazulis e Zagars castigavam com ótimos arremessos. Com a quarta falta de Bruno Caboclo, os europeus se aproveitaram ainda mais e terminaram o período vencendo por 81 a 63.

A Letônia controlou o último período sem grandes problemas. Quando o Brasil esboçava uma reação, os letões conseguiam uma bola de três para neutralizar qualquer tentativa. Os brasileiros estavam afobados no ataque, enquanto o time europeu, tranquilo, cumpria os 24 segundos do relógio em cada ataque.