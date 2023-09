Arthur Elias, multicampeão pelo Corinthians, substitui Pia na seleção brasileira feminina

O técnico Arthur Elias, multicampeão pelo Corinthians, é o novo técnico da seleção brasileira feminina. Aos 42 anos, e no Timão desde 2016, o treinador vai substituir a sueca Pia Sundhage, demitida na quarta-feira passada (30), um mês depois da eliminação precoce - ainda na fase de grupos - da Copa do Mundo feminina.

Arthur foi apresentado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (1º). Seu primeiro objetivo é conquistar o ouro inédito nos Jogos Olímpicos de Paris, que serão realizados entre julho e agosto de 2024.

"Tenho certeza de que poderemos em pouco tempo mudar a realidade do futebol feminino no Brasil. A minha missão é trazer resultados já a curto prazo, nos Jogos Olímpicos. A seleção brasileira precisa voltar a ser protagonista mundial, esse é o nosso objetivo", afirmou Arthur Elias em sua apresentação.

Arthur dominou o futebol brasileiro feminino durante as sete temporadas que esteve no alvinegro paulista. Foi quatro vezes campeão brasileiro (2018, 2020, 2021 e 2022), tricampeão da Libertadores (2017, 2019 e 2021), tricampeão paulista (2019, 2020 e 2021), além de outros títulos de menor expressão. Ele também tem um título brasileiro com o Centro Olímpico, em 2013

No aniversário de 113 anos do Corinthians, Arthur Elias parabenizou o clube e agradeceu por sua liberação para a seleção.

"Parabenizar o clube pelo aniversário do Corinthians, essa torcida, e agradecer ao presidente Duilio por todo o apoio, à Cris (Gambaré), nossa diretora, e todas as jogadoras que trabalharam comigo nessa árdua caminhada para eu chegar nesse momento me sentindo preparado para essa missão.

Mal chegou, e Arthur Elias já fez sua primeira convocação para a data Fifa de setembro. Trata-se do início da preparação para as Olimpíadas. Ele tem contrato até a Copa do Mundo de 2027, cuja sede ainda não foi escolhida pela Fifa.

Ele chamou 30 jogadoras. A principal novidade é a volta da atacante Cristiane, de 38 anos, do Santos, preterida pela antecessora Pia Sundhage. Arthur Elias também convocou a camisa 10 Marta, do Orlando Pride. A craque de 37 anos se despediu das Copas do Mundo após a edição deste ano, mas tinha deixado aberta a possibilidade de continuar jogando na seleção.

"O histórico delas (Marta e Cristiane) a gente não precisa nem comentar. Eu vejo que elas ainda têm muito a contribuir para a seleção, a Marta talvez não tenha chegado em suas melhores condições na Copa, espero que ela esteja melhor agora. O retorno da Cris é muito merecido, pelo que ela fez ano passado em termos de performance, as portas da seleção vão estar sempre abertas independentemente da idade", concluiu o técnico.

Confira a lista

GOLEIRAS

Leticia (Corinthians)

Luciana (Ferroviária)

Camila (Santos)

Kemelli (Corinthians)

ZAGUEIRAS

Rafaelle (Orlando Pride)

Tainara (Bayern de Munique)

Kathellen (Real Madrid)

Antonia (Levante)

LATERAIS

Tamires (Corinthians)

Yasmim (Corinthians)

Katiuscia (Corinthians)

Bruninha (Gotham FC)

MEIAS

Ary Borges (Racing Louisville)

Luana (Corinthians)

Duda Sampaio (Corinthians)

Angelina (OL Reign)

Ana Vitória (PSG)

Brena (Santos)

ATACANTES

Kerolin (NC Courage)

Debinha (KC Current)

Bia Zaneratto (Palmeiras)

Geyse (Manchester United)

Nycole (Benfica)

Gabi Portilho (Corinthians)

Jheniffer (Corinthians)

Eudimila (Ferroviária)

Amanda (Palmeiras)

Adriana (Orlando Pride)

Marta (Orlando Pride)

Cristiane (Santos)