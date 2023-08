Destaque do Botafogo, Lucas Perri é convocado para seleção brasileira

O goleiro Bento teve uma lesão na coxa confirmada pelo Athletico-PR e foi cortado da convocação da seleção brasileira nesta quarta-feira (30). Para seu lugar, o técnico interino Fernando Diniz chamou Lucas Perri, de 25 anos, que vive excelente fase no Botafogo. Assim como seria com o arqueiro do Furacão, o botafoguense fará sua estreia com a amarelinha.

O gigante de 1,96m vai integrar o elenco canarinho que enfrentará Bolívia e Peru nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, em 8 e 12 de setembro, respectivamente. Perri disputará posição com Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Manchester City, que estiveram presentes no Mundial do Catar.

Revelado pelo São Paulo, o arqueiro foi contratado pelo Alvinegro no meio de 2022, depois de boa passagem pelo Náutico. No Glorioso, Perri chegou sem grandes holofotes e ganhou a vaga após lesão do então titular Gatito Fernandez, na reta final do Brasileirão do ano passado.

Ele não perdeu mais a titularidade e se consolidou na equipe desde do Carioca de 2023. Hoje, é um dos destaques da excelente campanha do Botafogo no Brasileiro, onde é líder disparado, 11 pontos à frente do Palmeiras. Titular nas 21 partidas do time na competição, ele só foi vazado 11 vezes, com média de 0,5 gol por jogo.

O MELHOR GOLEIRO DO BRASIL AGORA É SELEÇÃO! ???????????? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/ELaXiBmnKY — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 30, 2023

Com a convocação do goleiro, o Botafogo volta a ter um jogador na seleção após quatro anos. O último jogador do clube carioca a ser convocado foi o lateral-direito Marcinho, em setembro de 2019. Na ocasião, ele foi chamado por Tite para suprir a lacuna deixada por Danilo, cortado por lesão, para os amistosos contra Nigéria e Senegal.

Embora estreante na principal, Perri já vestiu a consagrada camisa amarela em outras duas oportunidades: em 2016, com então 18 anos, para a seleção olímpica de Rogério Micale, e 2019, convocado por André Jardine, para o sub-23.

Corte de Bento por lesão

Bento sentiu dores na coxa durante um treino, no último sábado, e ficou fora do jogo com o Fluminense, no domingo. Em nota, o Athletico informou que exames "constataram uma lesão no músculo posterior da coxa direita" e que o goleiro "segue em tratamento no departamento médico do clube". A previsão de retorno é de um mês. Léo Linck foi o substituto contra o Flu e deve ser mantido por Wesley Carvalho nos próximos jogos.

Já a CBF, também em nota, confirmou que Bento "foi desconvocado da seleção brasileira principal e que "o médico da Seleção, Dr. Rodrigo Lasmar, entrou em contato com o departamento médico do Athletico, que enviou o laudo dos exames".