Finalíssima da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo será no Morumbi; Arrascaeta vira dúvida

O segundo jogo da final da Copa do Brasil, entre Flamengo e São Paulo, será no Morumbi. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou os mandos de campo nesta segunda-feira (28), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. A partida de ida, no Rio, será no dia 17 de setembro, enquanto a volta será na capital paulista, diante da torcida do Tricolor.

Como o Maracanã foi interditado, no sábado (26), para recuperação do gramado, e não tem previsão de reabertura, é impossível cravar se o estádio ficará pronto a tempo para receber o primeiro confronto. O campeão leva R$ 70 milhões, enquanto o vice fica com R$ 30 milhões.

O sorteio contou com a presença dos treinadores Jorge Sampaoli (Flamengo) e Dorival Júnior (São Paulo). Compareceram ainda dois jogadores de cada lado: os rubro-negros Filipe Luis e Everton Ribeiro e os tricolores Calleri e Rafinha. Sampaoli minimizou a ordem dos mandos e disse que o intuito é vencer ambos.

"Escolher se decide fora ou em casa é circunstancial. Sabemos que teremos dois jogos, teremos que tentar ganhar os dois para sermos campeões. A dificuldade não vai ser onde jogar, a dificuldade vai ser o São Paulo", declarou o argentino.

O que realmente preocupa o argentino é a lesão do uruguaio Arrascaeta, jogador mais técnico da equipe. Assim como o atacante Luiz Araújo, o meia foi diagnosticado com problemas no bíceps femoral da perna esquerda. A contusão é considerada grave, de grau 2 para 3, com tempo de recuperação que pode variar de quatro a seis semanas. Com isso, a dupla pode ficar fora dos dois jogos contra o São Paulo.

Esta é a terceira lesão de Arrascaeta em 2023. O uruguaio já desfalcou o Flamengo em 12 jogos no ano por problemas médicos. Em março, a lesão foi no adutor da coxa esquerda (9 jogos fora). Em maio, o problema foi no músculo posterior da coxa direita (3 jogos fora).