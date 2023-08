Raphael Veiga marca golaço de falta, e Palmeiras vence o Vasco no Allianz Parque

O Palmeiras não deixa o Botafogo se desgarrar ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. Sem levar sustos, o Verdão venceu o Vasco por 1 a 0 neste domingo (27), no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Raphael Veiga garantiu a vitória diante dos 40 mil torcedores numa cobrança de falta perfeita, no segundo tempo. O Cruzmaltino teve um gol anulado aos 15 da primeira etapa, com Paulinho.

Com o resultado, o time palestrino manteve a vice-liderança da competição, com 40 pontos, 11 a menos do que o líder. Foi a terceira vitória seguida da equipe na competição. Já o Vasco, que estava há três jogos sem perder, teve a reação interrompida e parou em 18º, com 16 pontos. O cruzmaltino desperdiçou a chance de encostar no Bahia, primeiro time fora da zona do rebaixamento, que tem 21. O Esquadrão, assim como o Santos, que é o 17º, foi derrotado na rodada.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Deportivo Pereira, da Colômbia, novamente no Allianz Parque, pelo segundo jogo das quartas de final da Libertadores. Na ida, fora, o Verdão venceu por 4 a 0. Já o Vasco vai visitar o Bahia, no próximo domingo, na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Brasileirão. Trata-se de um confronto direito na luta contra a Série B.

Primeiro tempo



O Palmeiras teve um domínio fantasioso no primeiro tempo. Manteve a posse de bola (65% a 35%), mas não conseguia transformar essa superioridade em chances de gols. Léo Jardim, goleiro do Vasco, trabalhou duas vezes: aos três, em cabeceio de Rony, e aos 26, em finalização de Richard Rios. O grande momento do primeiro tempo, no entanto, foi a favor do Vasco. Paulinho marcou um golaço de fora da área, aos 15 minutos, mas o VAR anulou o lance ao assinalar impedimento polêmico de Vegetti no início da jogada.

Segundo tempo

O segundo tempo começou parecido, com o Palmeiras com a bola e o Vasco se defendendo da forma que podia. Aos sete, Arthur achou Rony livre na área, mas o atacante cabeceou fraco, para defesa simples de Leo Jardim. O Verdão ainda teve uma chance clara com Arthur, aos 14, que se atrapalhou toda na hora de finalizar. Com dificuldade para chegar com a bola rolando, o jeito foi explorar a bola parada. E Raphael Veiga o fez muito bem. Numa cobrança de falta perfeita, no canto onde Léo Jardim estava, o meia marcou um golaço para abrir o placar. O Cruzmaltino sentiu o gol, e o treinador Ramón Díaz fez duas mudanças para tentar mudar o ânimo do time. Orellano e Alex Teixeira entraram, mas não mudaram o cenário da partida.