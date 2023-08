Acidente grave mata dois pilotos durante prova do Moto 1000 GP, no Paraná

Uma cena trágica e com imagens fortes tomou conta do noticiário de automobilismo neste domingo. Os pilotos Érico Verissimo da Rocha, de 38 anos, e André Veríssimo Cardoso, de 42 anos, morreram depois de um acidente gravíssimo durante o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, o Moto GP 1000, no Autódromo Internacional de Cascavel, no oeste do Paraná. Apesar do mesmo sobrenome, não há grau de parentesco entre eles. Veja o vídeo abaixo.

Acidente terrível na Moto 1000 agora a pouco em Cascavel. Pilotos envolvidos: o pernambucano Érico Veríssimo da Rocha e o paulista André Veríssimo Cardoso. Imagens MUITO FORTES pic.twitter.com/YIL0tkgz4L — Dan Macarenco (@DanMacarenco) August 27, 2023

O episódio aconteceu logo após a largada, no complemento da primeira volta. André tinha largado em oitavo entre os mais de 150 pilotos de 10 diferentes países. Na saída de uma das curvas do Autódromo Zilmar Beux, ele caiu e ficou no meio da pista. Em uma condição preocupante e inusitada, o corredor ficou de pé no meio da pista entre os pilotos em alta velocidade que passavam ao seu redor. Ele foi atropelado por Érico, que morreu assim que chegou ao hospital. André Cardoso, que foi atropelado, veio a óbito horas depois.

Os falecimentos foram confirmados pela assessoria oficial do Moto 1000 GP. O óbito de Érico foi confirmado às 15h16 e o de André às 16h51.

"A família Moto1000GP destina todas as nossas orações aos pilotos, aos familiares, amigos e admiradores", diz o comunicado.

Após a batida, por volta das 13h20, a corrida foi interrompida sob bandeira vermelha imediatamente. Seguindo todos os protocolos internacionais de segurança estabelecidos pela Federação Internacional de Motociclismo (FIA), os pilotos foram encaminhados em estado gravíssimo para a unidade hospitalar.

A direção de prova suspendeu todas as atividades no circuito, sem previsão de retomada. A organização do Moto 1000 GP lamentou o ocorrido em comunicado oficial.

"Um dia lindo de corridas se transformou em um dos dias mais tristes da história do Moto1000GP. Nesse momento nossos pensamentos e preces estão inteiramente direcionados às famílias e aos nossos amigos e pilotos que partiram" diz o texto.