Arrascaeta sai machucado, Flamengo só empata com o Inter e acaba vaiado na 'despedida' do Maracanã

O Maracanã não será o único desfalque do Flamengo para os próximos jogos: na despedida do estádio antes de interdição para recuperação do gramado, em partida contra o Internacional, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro ainda perdeu dois jogadores: o atacan Luiz Araújo, que sentiu dores na posterior da coxa e foi substituído aos 34 do primeiro tempo, quando era o melhor em campo, e o uruguaio Arrascaeta, que sentiu a parte posterior da coxa esquerda e saiu ainda antes, aos 15. Sem a dupla, o Fla só empatou com o Colorado e segue muito distante do Botafogo.

Arrascaeta sofreu a terceira lesão em 2023. Ele já desfalcou o Flamengo em 12 jogos no ano por problemas médicos. Em março, a lesão foi no adutor da coxa esquerda (nove jogos fora). Dois meses depois, em maio, o problema foi no músculo posterior da coxa direita, com mais três jogos fora.

Esse foi o terceiro tropeço consecutivo do Flamengo no Maraca, numa sequência que deixa o time na terceira colocação, com 36 pontos, 12 a menos que o Glorioso. O Rubro-Negro ainda pode perder posição para Fluminense e Grêmio até o fim da rodada. Antes do Inter, o time de Jorge Sampaoli empatou com América-MG e São Paulo diante de sua torcida.

Já o Inter, que está focado mesmo é na Libertadores, chega a nove jogos sem vencer no Brasileirão. A última vitória foi contra o América-MG, há mais de dois meses, no dia 25 de junho, pela 12ª rodada. Apesar do longo jejum, a equipe gaúcha está na 13ª colocação, com 25 pontos, quatro a mais do que o Santos, primeiro time dentro da Zona do Rebaixamento.



Primeiro tempo

O Inter tentou pressionar na frente, sem a bola, nos primeiros minutos. O Flamengo, por sua vez, tentou manter a posse, aproveitando os avanços de Bruno Henrique e Luiz Araújo pelas pontas. Dez minutos antes de sair machucado, aos 34, o camisa 31 teve a melhor chance da partida ao receber bom passe de Pulgar, mas a finalização, de frente para Keiller, não foi boa. A melhor chance do Inter saiu em finalização de longe de Carlos de Pena. O Rubro-Negro ainda teve duas baixas importantes. Além de Luiz Araújo, Arrascaeta sentiu a posterior da coxa esquerda e teve de ser substituído.

Segundo tempo

A atuação ruim fez o Flamengo ser vaiado no intervalo. Na volta do vestiário, Eduardo Coudet tirou Luiz Adriano e Maurício para colocar Renê e Enner Valencia. A primeira boa chance, porém, foi do time da casa, em cabeçada de Léo Pereira, por cima do travessão, aos três minutos. Os dois treinadores ainda mexeram outras vezes, mas o cenário do jogo, muito truncado, seguiu o mesmo.

Aos 36, o Fla conseguiu criar uma boa chance, numa finalização forte de Victor Hugo, mas Keiller fez a defesa. O lance gerou escanteio, que por pouco não foi aproveitado por Erick Pulgar. Aos 42, o zagueiro Vitão, que entrou improvisado na lateral-direita no lugar de Mallo, saiu machucado e deixou o Inter com menos um. O Fla ainda assustou com Wesley, que carimbou o travessão nos acréscimos, mas ficou por isso mesmo.