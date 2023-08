Fluminense vence o Olimpia por 2 a 0 e abre boa vantagem rumo às semifinais da Libertadores

O Fluminense venceu o Olimpia por 2 a 0 nesta quinta-feira (24), no Maracanã, e construiu uma boa vantagem para o segundo jogo das quartas de final da Libertadores. Os gols da vitória foram marcados por André, no primeiro tempo, e Germán Cano, na segunda etapa. O argentino se igualou a Paulinho, do Atlético-MG, no topo da artilharia, com sete gols. Cano tem ao menos mais um jogo pela frente e pode se isolar na disputa, uma vez que o Galo já foi eliminado da competição.

Com a vitória por dois gols de diferença, o Fluminense pode até perder por 1 a 0 no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, na próxima quinta-feira (31), que ainda assim avança para enfrentar Internacional ou Bolívar nas semifinais. Derrota por dois gols leva a decisão para os pênaltis. Se por acaso o Tricolor perder por três ou mais gols, o Olimpia passa de fase.

Na fase anterior, os paraguaios eliminaram o Flamengo após derrota nesse mesmo Maracanã e vitória por 3 a 1 em casa. A vantagem é confortável, mas o adversário já mostrou poder de reação uma vez.

Essa foi a 18º vitória do Flu como mandante em 25 jogos na temporada. Também são seis empates e apenas uma derrota, lá em janeiro, ainda pelo Campeonato Carioca. O Tricolor tem 80% de aproveitamento em casa, com 51 gols marcados, quase dois por jogo, e apenas 11 sofridos.



Primeiro tempo

O Tricolor amassou o Olimpia no primeiro tempo. Enquanto o adversário se defendia em uma linha de cinco, o Tricolor povoava o campo ofensivo e gerava muito perigo, principalmente pelas pontas, com Arias e Keno bem espetados. Após três finalizações de Cano que pararam em Espínola, o atacante argentino escorou para André finalizar de fora da área e abrir o placar para o Fluminense, aos 42 minutos. A bola desviou no meio do caminho e matou o goleiro, que também foi mal no lance.

O Olimpia chutou apenas uma vez, em um contra-ataque com Fernando Cardozo. A equipe paraguaia se defendeu praticamente com todos os jogadores, enquanto só Walter González ficava no ataque.

Segundo tempo

O segundo tempo começou com o mesmo roteiro da primeira etapa. Mesmo atrás do placar, o Olimpia seguiu recuado e foi dominado pelo Fluminense, que conseguiu ampliar a vantagem logo no início, aos 13 minutos, com Germán Cano. Após grande jogada de Keno, o melhor em campo na vitória, Arias cruzou na área, John Kennedy tentou de bicicleta, e a bola sobrou para o argentino finalizar de primeira para marcar o segundo gol do Tricolor.

O atacante argentino desperdiçou a chance de fazer o terceiro, em mais um rebote de John Kennedy. Leo Fernández, no fim, também perdeu a oportunidade de fazer o terceiro gol do Fluminense, em outra boa jogada de Keno pela esquerda.