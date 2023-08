Gerson decide aos 48 e dá vitória ao Flamengo sobre o Coritiba

Quando tudo caminhava para um 2 a 2 frustrante no Couto Pereira, Gerson apareceu para ser o personagem principal da partida. Com golaço de coringa nos acréscimos, aos 48 minutos, o Flamengo venceu o Coritiba de virada - por 3 a 2 - neste domingo (20), em Curitiba, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do camisa 20, Arrascaeta e Gabriel Barbosa, de pênalti, marcaram ainda no primeiro tempo. O Coxa descontou com Robson, que abriu o placar, e Edu.

A vitória leva o Flamengo à terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos, à frente de Fluminense, que venceu neste sábado e foi a 34, e Grêmio, que foi derrotado pelo Santos na tarde deste domingo e parou na quinta colocação, com 33 pontos. O Rubro-Negro tem 11 pontos a menos do que o lídr Botafogo (48) e dois a menos do que o vice-líder Palmeiras (37). Já o Coritiba perdeu posições e agora é o 19º colocado, com 14, sendo superado pelo Vasco, que também triunfou nesta 20ª rodada.

O Flamengo volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Internacional, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Coritiba atua novamente no domingo, contra o Fortaleza, também às 18h30, em local indefinido - Castelão ou Presidente Vargas.

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi movimentado e não é exagero dizer que a vitória parcial do Flamengo por 2 a 1 saiu barato para ambos. Robson inaugurou o marcador aos 14 minutos, de pênalti. O Coxa ainda comemorava quando Gabigol, também em cobrança de pênalti, deixou tudo igual, aos 18. O camisa 10 estava em uma sequência de cinco jogos sem balançar a rede. Posteriormente, em boa jogada de Bruno Henrique, senhor do primeiro tempo, Arrascaeta arrematou e virou, aos 30.

O primeiro tempo ainda teve bola no travessão de Gabigol e milagre do goleiro Matheus Cunha, em finalização de Robson. O time da casa também reclamou de uma penalidade que teria sido cometida por Wesley.

Segundo tempo

Já na segunda etapa, a partida envolvente deu lugar a uma exibição repleta de erros e muitas falhas defensivas. A primeira delas logo aos 35 segundos, quando Fabrício Bruno furou uma bola na pequena área e Edu completou para as redes. os últimos minutos, o Coritiba partiu para cima e conseguiu criar lances perigosos, mas faltou capricho na hora da finalização. Nos minutos finais, Gerson, com um golaço, garantiu a vitória.