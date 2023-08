Botafogo segura o São Paulo no Morumbi e chega a 17 jogos sem derrotas

Graças à fase iluminada do goleiro Lucas Perri, que salvou duas vezes nos acréscimos, o Botafogo segurou um empate sem gols com o São Paulo neste sábado (19), em pleno Morumbi - que contou com 51 mil torcedores -, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do returno, e chegou a 17 jogos sem derrotas na temporada. No período, foram 10 vitórias e sete empates.

Com o resultado, o Glorioso se mantém disparado na liderança da competição, com 48 pontos, 14 a mais do que o vice-líder Palmeiras, que encara o Cuiabá ainda neste sábado. Já o Tricolor Paulista, com um time misto, foi a 28 pontos, na 10ª colocação na tabela.

Primeiro tempo

O Botafogo passou os primeiros 10 minutos com marcação alta, pressionando a saída de bola do São Paulo. Foi assim que, logo no primeiro minuto, Di Plácido cometeu falta dura sobre James Rodríguez e levou o primeiro amarelo do jogo, que também o suspendeu da próxima rodada.

A advertência precoce complicou a vida do lateral botafoguense. Foi nas suas costas que o Tricolor assustou pela primeira vez, com Juan. Com liberdade pelo setor, o atacante recebeu passe de Michel Araújo, conduziu com muita tranquilidade até a área, mas parou em grande defesa de Lucas Perri. No fim do primeiro tempo, o Botafogo perdeu o lateral Marçal e colocou Hugo.

Segundo tempo

No intervalo, Dorival Jr tirou o cansado James Rodriguez para colocar Lucas Moura, que também está sem ritmo para suportar 90 minutos de jogo. Em campo, o jogo era equilibrado, mas as melhores chances eram dos visitantes. Aos 5, Janderson desperdiçou a primeira; aos 15, Tchê Tchê aproveitou vacilo de Welington e jogou para fora a segunda.

Embora fora de casa, o treinador Bruno Lage queria a vitória, tanto que já tinha feito as cinco substituições possíveis aos 30 minutos da segunda etapa: Diego Costa, por exemplo, entrou aos 27, no lugar de Janderson. No lado mandante, o São Paulo chegou a marcar dois gols, ambos com Luciano, mas o camisa 10 estava impedido nos dois lances. Nos acréscimos, Alexandre Pato teve a chance de sair como herói, após contra-ataque fulminante do São Paulo, mas não conseguiu vazar Lucas Perri.