Botafogo anuncia Diego Costa como 'presente' de 119 anos

O Botafogo anunciou, na noite deste sábado (12), a contratação do atacante Diego Costa, de 34 anos. O centroavante naturalizado espanhol, que estava sem clube desde que saiu do Wolverhampton-ING, em junho deste ano, acertou com o líder do Campeonato Brasileiro até o fim da temporada.

Ele chega num momento em que o Glorioso não pode contar com Tiquinho Soares, artilheiro da equipe neste ano. O camisa 9 lesionou o joelho e deve ficar de molho por mais quatro jogos.

O clube brincou que a contratação era um presente para a torcida, já que neste 12 de agosto o Botafogo faz 119 anos. O novo reforço deixou um recado para a torcida nas redes sociais do clube.

"Fala, família botafoguense! Muito feliz por ter sido escolhido para fazer parte da família. Valeu! Um abraço, nos vemos em breve", disse.

Diego Costa chegou a ter o nome ventilado no Vasco, que fez contato e buscou aproximação com o ex-atacante do Chelsea, Atlético de Madrid, seleção da Espanha e muitos outros. A primeira e última passagem pelo futebol brasileiro foi no título do Atlético-MG em 2021. No entanto, ele não deixou saudades no Galo.

Diego Costa foi comandado por Bruno Lage no Wolverhampton na temporada passada. O atacante espanhol jogou em 25 partidas e fez apenas um gol. Em 2021, no Galo, jogou 19 vezes, marcou cinco gols e deu uma assistência.

O atacante brasileiro naturalizado espanhol fez carreira principalmente na Europa. No Atlético de Madrid foram seis temporadas e meia, além de três anos no Chelsea, da Inglaterra. Ele também passou por Penafiel, Braga, Celta de Vigo, Albacete, Valladolid e Rayo Vallecano. Diego disputou duas Copas do Mundo com a Espanha, em 2014 e 2018.