Flamengo perde com três gols de cabeça e está fora da Libertadores

O Flamengo está fora da Libertadores. Após abrir o marcador com mais um gol de Bruno Henrique, aos oito minutos do primeiro tempo, o Rubro-Negro levou a virada do Olimpia - 3 a 1 - e foi eliminado nas oitavas de final da competição. Todos os três gols paraguaios, o necessário para garantir a vantagem no agregado, foram marcados de cabeça: Iván Torrs, aos 11 minutos da primeira etapa, Gonzáles, aos 8, e Ortiz, aos 23 do segundo tempo. O Flamengo perdeu o técnico Jorge Sampaoli, expulso, quando a partida estava empatada em 1 a 1.

Tricampeão do torneio, o Olimpia vai enfrentar outro carioca nas quartas de final, o Fluminense. Já o Flamengo volta suas atenções para o Brasileirão e vai encarar, torneio em que está na vice-liderança, com 13 pontos a menos do que o líder Botafogo. O time de Jorge Sampaoli também briga pelo título da Copa do Brasil, que parece mais palpável: venceu o primeiro jogo da semifinal contra o Grêmio, fora de casa, por 2 a 0.