Flamengo perde para o Cuiabá na Arena Pantanal, pela 18ª rodada do Brasileirão

Rômulo Paranhos - Na noite deste domingo (6), o Flamengo foi derrotado peloo Cuiabá por 3 a 0, na Arena Pantanal, em jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão. Agora, o Rubro-Negro foca no confronto de volta das oitavas da Libertadores, contra o Olimpia (PAR), na próxima quinta-feira.

O jogo

Os minutos iniciais da partida foram bastante estudados. As duas equipes buscavam a posse de bola e tentavam chegar ao ataque. O Cuiabá chegava com mais frequência à área rubro-negra e oferecia perigo ao gol de Matheus Cunha.

O Flamengo encontrava dificuldades para sair trocando passes e, consequentemente, criar oportunidades no ataque. No último lance da primeira etapa, Varela cruzou na área, Ayrton Lucas escorou, e Pedro finalizou de bicicleta. Gerson tentou alcançar, mas a bola saiu pela linha de fundo. Os times foram para o intervalo com placar em branco.

Com menos de um minuto da segunda etapa, o Cuiabá abriu o marcador na Arena Pantanal com Matheus Alexandre, que dominou dentro da área e chutou sem chances para o goleiro: 1 a 0. Poucos minutos depois, o Dourado marcou o segundo com Clayson: 2 a 0.

Aos 18’, Luiz Araújo fez bela jogada individual, cortou para o meio e bateu colocado no ângulo. Walter conseguiu espalmar e evitar o gol. Com as substituições feitas por Sampaoli, o time rubro-negro ganhou mais volume de jogo e passou a criar mais chances na frente.

Mais foi o Cuiabá que ampliou aos 34’ com Deyverson, que recebeu livre na pequena área para completar pro gol e dar números finais à partida: 3 a 0.

Flamengo

Matheus Cunha; Varela (Wesley), Pablo, David Luiz e Ayrton Lucas (Allan); Thiago Maia, Victor Hugo e Gerson; Everton Cebolinha (Bruno Henrique), Luiz Araújo e Pedro.

Técnico: Jorge Sampaoli.

Cuiabá

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Fernando Sobral e Ceppelini (Lucas Mineiro); Jonathan Cafu (Derik Lacerda), Deyverson e Clayson (Wellington Silva).

Técnico: Antônio Oliveira.

Ficha técnica

Cuiabá 3x0 Flamengo – 18ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Pantanal

Data e hora: 06/08/2023 às 20h

Arbitragem: Anderson Daronco (RS), Bruno Boschilia (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

Cartões amarelos: Raniele (CUI)

Gols: Matheus Alexandre (1’2ºT), Clayson (8’2ºT) e Deyverson (34’2ºT).

(com Ascom Flamengo)