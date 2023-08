Botafogo perde Tiquinho por lesão, mas arranca empate fora contra o Cruzeiro

O Botafogo empatou sem gols com o Cruzeiro neste domingo (6), no Mineirão, e ampliou para nove a sequência sem derrotas no Campeonato Brasileiro. A notícia ruim fica em torno da lesão do atacante e protagonista da equipe, Tiquinho Soares, que foi substituído com dores no joelho esquerdo ainda no primeiro tempo. A contusão causa preocupação ao técnico Bruno Lage, já que o camisa 9 participou diretamente de mais da metade dos gols do Glorioso no torneio.

Com o resultado, o Fogão segue folgado na liderança, agora com 44 pontos. Quem mais pode se aproximar é o Flamengo, que joga contra o Cuiabá e pode chegar no máximo a 34 pontos. Já a Raposa chega a quarta partida seguida sem vitória e perdeu posição para o maior rival, Atlético-MG, com 24 pontos, na 11ª colocação.



O jogo



Cruzeiro e Botafogo fizeram um primeiro tempo de poucas emoções. A primeira finalização da partida saiu apenas aos 25 minutos, quando Neris arriscou uma finalização de muito longe e isolou. Pelo lado do líder do campeonato, o que mais merece destaque foi a lesão e consequente substituição do atacante Tiquinho Soares, aos 45 minutos.

Sem Tiquinho, Bruno Lage improvisou Eduardo no ataque. Com isso, o Glorioso perdeu força tanto dentro da área quanto no setor de criação. A equipe carioca conseguiu cozinhar o jogo e ainda assustou em chutes de fora, como numa finalização de Segovinha para boa defesa de Anderson, aos 21 minutos.