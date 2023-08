Glória a Deus! Após oração de Cabo Daciolo, Vasco vence o Grêmio e encerra seca de gols e vitórias em São Januário

Aleluia, irmãos! Não é que a oração do Cabo Daciolo em São Januário, neste sábado (6), surtiu efeito? Depois da dose de fé, o Vasco finalmente marcou um gol no estádio, depois de cinco meses - ou cinco jogos. Também somou os primeiros pontos na Colina histórica. O Cruzmaltino venceu o Grêmio neste domingo (6), no último jogo do Caldeirão sem torcida, e interrompeu uma sequência de quatro derrotas consecutivas. O gol salvador veio dos pés do estreante Pablo Vegetti, que entrou no segundo tempo.

É preciso deixar claro que a vitória não veio por acaso. O Vasco foi muito superior, especialmente no segundo tempo, e teve ao menos outras três chances claras de tirar a zica. Com o resultado, a equipe carioca segue na zona do rebaixamento, mas dá uma respirada. Agora são 12 pontos, seis a menos do que o primeiro time fora do Z4, que no momento é o Santos. Se o América-MG não vencer o Bahia, o Vasco termina a rodada fora da lanterna.

Já o Grêmio ficou ainda mais distante do Botafogo, com 30 pontos, 13 a menos do que o líder - o Tricolor Gaúcho tem um jogo a menos. De quebra, foi ultrapassado pelo Palmeiras e terminou a rodada em 5º, fora do G4. A equipe de Renato Gaúcho ainda pode perder posição para o Bragantino, que enfrenta o Coritiba logo mais.

O Vasco volta a campo na próxima segunda-feira (14), fora de casa, contra o Bragantino, pela última rodada do primeiro turno. Um dia antes, Grêmio recebe o Fluminense, às 16h, na Arena.



Primeiro tempo



O primeiro tempo não foi de encher os olhos. O Vasco teve um pouco mais da posse de bola, 52%, mas chegou com menos perigo. A melhor chance cruzmaltina foi em bola área, como de praxe: aos 41, Paulinho Paula levantou na área, Gabriel Grando saiu mal demais, e a bola sobrou limpa para o zagueiro Zé Gabriel finalizar. A bola saiu tirando tinta da trave direita. Já o Grêmio vez ou outra conseguia espaço na entrada da área para chutar no gol. Luis Suárez, duas vezes, aos 11 e 44, obrigou Léo Jardim a salvar a equipe carioca.

Segundo tempo

Gabriel Pec teve uma excelente chance logo aos dois minutos do segundo tempo. Após bonita troca de passes, o camisa 11 recebeu de Paulinho, infiltrou na área, mas demorou demais para chutar. Quando o fez, foi travado por João Pedro. Aos 20 minutos, Ramón Díaz substituiu três de uma vez: saíram Bambu, Orellano e Sebástian Ferreira e entrou Miranda, Erick Marcus e o estreante Vegetti.

O time da casa perdeu muito em criatividade e jogadas individuais, mas ganhou força nas bolas aéreas e ocupação de área. Aos 25, o Vasco assustou de novo. Paulinho Paula deu passe de “triângulo” para Vegetti, que chutou cruzado para grande defesa de Grando. Aos 33, Lucas Piton assustou em cobrança de falta. Parecia que a seca de gols em São Januário ia continuar. A bola insistia em não entrar, algo quase que espiritual. Mas coube ao estreante Vegetti encerrar o tabu. Ele recebeu cruzamento na medida de Pec e empurrou para o gol vazio. Luís Suárez ainda deu um grande susto no Vasco aos 50, mas parou em defesa de Léo Jardim.