Fluminense vence o Palmeiras, ultrapassa o rival e entra no G4 do Brasileirão

No famoso jogo de seis pontos, o Fluminense teve trabalho, mas venceu o Palmeiras por 2 a 1 neste sábado (5), no Maracanã, pela penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados pelo colombiano Arias, ainda no primeiro tempo, e John Kenedy, no segundo tempo. Gustavo Gómez descontou no último minuto, mas já era tarde.

Com o resultado, o Tricolor ganhou duas posições, uma do próprio Verdão, e assumiu a terceira colocação na tabela, com 31 pontos. A equipe de Fernando Diniz só pode ser ultrapassada pelo Grêmio, que tem um ponto a menos e encara o Vasco, fora de casa, neste domingo. De qualquer forma, termina a rodada dentro do G4. São três vitórias seguidas

Já o Palmeiras, que também tem 31 pontos, mas uma vitória a menos do que o Fluminense, pode terminar a rodada em quinto, caso o Tricolor gaúcho vença o Cruzmaltino. A equipe de Abel Ferreira também vinha de duas vitórias consecutivas, mas, no geral, tem sido irregular no campeonato.

Primeiro tempo

Os primeiros 45 minutos foram marcados por disputas físicas. O Fluminense abriu o placar após boa jogada de Arias e John Kennedy - o colombiano foi frio na marca da cal e inaugurou o placar. O Tricolor tentou sair da pressão por meio de toques curtos, quase sempre neutralizados pelo Palmeiras, que melhorou mais para o fim da etapa.



Segundo tempo

Diniz colocou Lima no lugar de Leo Fernández para fortalecer a marcação no meio de campo. A mudança foi positiva, e o Flu ampliou o marcador aos 13 minutos da segunda etapa. Arias roubou a bola de Jailson no meio-campo, arrancou para a área, tocou para Cano, que deu para John Kennedy, que devolveu para Arias. O colombiano forçou rebote de Weverton. John Kenedy, ligado, aproveitou para empurrar para as redes. O Verdão chegou com perigo duas vezes, mas Fábio salvou em ambas. Lelê foi expulso, Gustavo Gómez descontou no último minuto, mas já era tarde. O Tricolor administrou o placar e garantiu os três pontos.