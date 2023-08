Flamengo vence o Olímpia no Maracanã e larga na frente as oitavas da Libertadores

O Flamengo venceu o Olimpia-PAR por 1 a 0 nesta quinta-feira (3), no Maracanã lotado, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O gol rubro-negro foi marcado por Bruno Henrique, após cruzamento perfeito de Gabigol, aos dois minutos do segundo tempo. O atacante Pedro, suspenso pela diretoria por indisciplina, não foi relacionado.

Foi o 21º gol de BH na história da Libertadores, sendo 18 pelo Flamengo e três pelo Santos. Ele se tornou o quinto brasileiro com mais gols na competição, ao lado de Célio (Nacional-URU) e Jairzinho (Botafogo, Cruzeiro, Portuguesa-SP e Jorge Wilstermann), e atrás de Fred (25), Palinha (25), Luizão (29), e Gabigol (31), único que segue em atividade.

O Rubro-Negro leva uma vitória simples para Assunção, onde poderá até empatar que ainda assim ficará com a vaga nas quartas de final. O segundo está agendado para a próxima quinta-feira (10), no estádio Defensores Del Chaco.

Primeiro tempo

O Flamengo dominou o primeiro tempo. Teve a posse de bola, ficou o tempo todo no ataque, mas não conseguiu infiltrar a retranca paraguaia. Os visitantes ainda tiveram a melhor chance da primeira parcial em chute de González no travessão. O lance mais perigoso do Flamengo saiu em chute de fora da área de Gerson, que exigiu uma bonita defesa de Espínola.



Segundo tempo

O segundo tempo recomeçou com o Flamengo em cima. E Bruno Henrique tratou logo de tirar o zero do placar. Gabigol saiu da área para receber a bola no lado direito, limpou o marcador e levantou para Bruno Henrique, em um de seus pontos fortes, marcar de cabeça. O Fla voltou a assustar 18 minutos depois, novamente de cabeça: David Luiz recebeu cruzamento de Everton Ribeiro, em cobrança de falta, e obrigou o goleiro Espínola a fazer grande defesa.



E Bruno Henrique quase se isolou na quinta colocação. Ele recebeu passe de Arrascaeta e, entre dois marcadores na área, conseguiu arrumar um chute à direita da trave de Espínola. O Fla não conseguiu furar a zaga adversário e ficou por isso mesmo.