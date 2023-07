Corinthians vence e afunda ainda mais o Vasco na lanterna do Brasileirão

O Corinthians não tomou conhecimento do Vasco na noite deste sábado e, com bonitos gols de Maycon e Yuri Alberto e mais um de pênalti de Róger Guedes, venceu por 3 a 1. Gabriel Pec descontou para os cariocas. Com o resultado em Itaquera, o Timão chegou aos 19 pontos ganhos no Brasileirão e se distanciou da zona do rebaixamento. Enquanto isso, o Cruz-maltino conheceu sua 11ª derrota na Série A, a quarta seguida, e segue na lanterna da tabela.

O jogo marca a maior 'freguesia' do futebol brasileiro atualmente. O último triunfo do clube carioca sobre o Timão aconteceu há mais de uma década, no dia 13 de outubro de 2010. Agora já são 20 jogos sem vitórias contra os paulistas: 12 derrotas e oito empates. Os times mudaram de patamar de lá para cá. O Corinthians ganhou três Brasileiros, uma Libertadores e o Mundial. O Vasco àquela altura não era campeão da Copa do Brasil e só havia caído uma vez.

O treinador Ramón Díaz foi derrotado nos dois jogos que disputou. Pegou o Vasco em 19º, mas a equipe já vai passar pela segunda rodada na lanterna, com apenas nove pontos somados em 48 jogos. O Cruzmaltino pode terminar a antepenúltima rodada da competição a quatro pontos de distância para o vice-lanterna, que é o América-MG. A situação fica cada vez mais difícil. Tratando-se apenas do futebol jogado nas quatro linhas, o quinto rebaixamento parece cada vez mais real.

Já o Corinthians, que não tem nada com o problema dos outros, chegou ao terceiro jogo sem perder, em arrancada importante na luta contra o rebaixamento. O timão foi a 19 pontos, ganhou a posição do Santos, que perdeu mais cedo para o Fluminense, e hoje está mais próximo da zona de classificação para a Sul-Americana. O Internacional, que "guarda caixão" na 12ª colocação, a última que leva para o torneio continental, tem 23 pontos.

O Corinthians volta a campo pelo Brasileirão no sábado, quando enfrenta o Inter, em Porto Alegre. Antes, porém, o Timão enfrenta o Newell's Old Boys, na terça-feira, na Neo Química Arena, pelo confronto de ida das oitavas de final da Sul-Americana. O Vasco joga no domingo contra o Grêmio, em São Januário.