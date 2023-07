Cano marca, Fluminense vence o Santos e dorme no G4

O Fluminense perdeu pênalti no primeiro tempo, penou até aos 31 minutos da segunda etapa, mas conseguiu uma vitória - justa - por 1 a 0 contra o Santos neste sábado (29), no estádio Mário Filho, o Maracanã, pela antepenúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O gol foi de quem deveria ser: Germán Cano. Então não demore para fazer logo o L.

Com a vitória, o Fluminense sobe três posições e assume, provisoriamente, a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado por Palmeiras e São Paulo. Já o Santos se mantém, por enquanto, na 14ª colocação, com 17 pontos, e pode até mesmo entrar na zona de rebaixamento nesta rodada.

O Fluminense volta a campo na próxima terça-feira, às 19h (de Brasília), quando enfrenta o Argentinos Juniors, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Pelo Brasileirão, o próximo jogo é sábado, às 21h, no Maracanã, contra o Palmeiras. O Santos só volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Athletico-PR, às 16h, na Vila Belmiro.

O jogo

O primeiro tempo foi movimentado e de muitas faltas. Aos 26 minutos, o árbitro Rodrigo Pereira de Lima já havia distribuído quatro cartões amarelos. Aos 27, Arias sofreu pênalti. Na cobrança, Léo Fernández, que demonstrou autoconfiança e pediu a bola, mas desperdiçou: João Paulo fez a defesa. No contra-ataque, Jean Lucas quase abriu o placar para o Peixe.

O segundo tempo começou frio, mas esquentou e deixou os tricolores na bronca. Dodô, lateral do Santos, levou amarelo logo no primeiro minuto. Depois disso, deu um pisão forte em cima de Yony González, que chegou a gritar de dor. No entanto, a arbitragem não interpretou como falta, e o VAR tampouco. Aos 31 minutos, o homem apareceu. Ele recebeu passe de Arias e se jogou de carrinho para abrir a contagem. Cinco minutos depois, quase o 2 a 0. Nino tentou de cabeça após confusão na área, Gabriel Inocêncio tirou em cima da linha. A bola chegou a bater no travessão antes de ir para escanteio.