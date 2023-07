Seleção perde para a França e decide vaga na quarta para o mata-mata da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira Feminina foi derrotada pela França, por 2 a 1, neste sábado (29), em Brisbane, pela segunda rodada da Copa do Mundo. Com o resultado, o Brasil está em segundo lugar, com três pontos, e decide a vaga diante da Jamaica, na quarta-feira (2), às 7h (horário de Brasília), em Melbourne.

A França lidera o grupo, com quatro pontos. Ainda neste sábado, as jamaicanas vão enfrentar o Panamá, que foi derrotado pelas brasileiras na rodada de abertura.

59 VEZES DEBINHA

As francesas saíram na frente. Aos 16 minutos do primeiro tempo, Le Sommer abriu o placar. O Brasil empatou com Debinha, aos 12 minutos do segundo tempo. Foi o 59º gol da atacante brasileira com a camisa da Seleção.

No final, aos 39 minutos, a capitã Renard colocou as francesas em vantagem.

PRIMEIRO TEMPO

A França começou pressionando. Antes de abrir o placar, a atacante Le Sommer obrigou a goleira Lelê a fazer uma bela defesa. O Brasil reagiu com uma cobrança de falta de fora da área de Adriana, aos 14 minutos. Mas, aos 16 minutos, a atacante francesa fez o primeiro gol da França ao aproveitar, de cabeça, o passe de Diani também de cabeça. Foi o 90º gol da atacante do Lyon com a camisa da seleção do seu país.

O Brasil encontrava dificuldade para sair da forte marcação da França. Aos 22 minutos, Adriana quase empatou. Ela aproveitou o passe de Debinha e chutou para fora. O Brasil ainda criou outra oportunidade de gol, mas o primeiro tempo terminou com as adversárias em vantagem.

SEGUNDO TEMPO

A França continuou agressiva na marcação, mas o Brasil conseguiu empatar no começo da etapa final. Aos 12 minutos, a atacante Debinha aproveitou a rebatida da defesa adversária e fez o gol da Seleção.

Em seguida, a técnica Pia Sundhage mexeu no time. Ela colocou Andressa Alves no lugar de Geyse. O técnico francês também mudou o time. Ele tirou a atacante Le Sommer e colocou a promessa Becho.

O Brasil melhorou na partida. A atacante Bia Zaneratto entrou no lugar de Adriana. No final, aos 39 minutos, a zagueira Renard fez o gol da vitória francesa ao aproveitar a cobrança do escanteio.

Em desvantagem, Pia ainda fez três mudanças no time. Marta, Ana Vitória e Mônica entraram nos lugares, respectivamente, de Debinha, Ary Borges e Antônia. A França conseguiu segurar o resultado.

AGENDA

A Seleção volta a jogar na próxima quarta-feira (2), às 7h (horário de Brasília). O time enfrentará a Jamaica em busca da classificação na rodada de encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo. (com Ascom CBF)