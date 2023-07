Flamengo vence o Grêmio na Arena e abre grande vantagem na semifinal da Copa do Brasil

O Flamengo construiu uma vantagem significativa na busca pelo bicampeonato da Copa do Brasil. Venceu o Grêmio por 2 a 0 nesta quarta-feira (26), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo primeiro jogo das semifinais da competição. Os gols foram marcados por Gabriel Barbosa, o Gabigol, aos 33 minutos do primeiro tempo, e Thiago Maia, aos 23 da segunda etapa. O Tricolor ainda teve o zagueiro Kannemann expulso aos 14 minutos do segundo tempo. No fim do jogo, a torcida rubro-negra gritou olé. A Arena recebeu 52.923 torcedores na noite desta quarta-feira.

O resultado também ampliou a 'freguesia' dos gaúchos ante os cariocas. Desde 1997, quando foi campeão justamente da Copa do Brasil contra o Fla, o Grêmio não vence qualquer eliminatória contra o rival. Não avançou de fase em nenhum mata-mata dos seis finalizados até aqui. Foram 13 jogos, com cinco vitórias do rubro-negro, e oito empates.

Com a vitória, o Rubro-Negro pode perder por até um gol de diferença no jogo de volta, no Maracanã, que ainda assim avança para enfrentar Corinthians ou São Paulo na grande final. Para o Grêmio avançar, precisa vencer por três ou mais gols. Uma vitória gaúcha por dois gols de diferença leva a decisão para os pênaltis. O confronto decisivo será no dia 16 de agosto.

Até lá, os rivais voltam as atenções para o Campeonato Brasileiro. Na vice-liderança, o Grêmio entra em campo no próximo domingo, fora de casa, contra o Goiás. Já o Flamengo visita o Atlético-MG no sábado.

Primeiro tempo

Suárez, do meio-campo, foi o primeiro a assustar, aos dois minutos. O Flamengo respondeu com Bruno Henrique. Villasanti e Suárez, outra vez, tentaram para o Tricolor, mas foi o Rubro-negro quem marcou. Aos 33, em jogada de Wesley, Bruno Henrique serviu Gabigol para abrir o placar. Foi o sexto gol do atacante em 10 jogos contra o Grêmio, o quinto dentro da Arena. De 2019 para cá, Gabi só perdeu uma vez para os gaúchos.

Pouco depois, o camisa 10 teve chance de ampliar em cobrança de pênalti, mas Grando defendeu. O mapa de passes apontou uma tendência contrária das equipes: o Grêmio explorou mais o setor esquerdo de ataque, enquanto as jogadas que originaram o gol e o pênalti desperdiçado por Gabigol foram iniciadas por trocas de passes na direita.



Segundo tempo

O início do segundo tempo foi menos jogado e mais disputado. Kannemann recebeu dois cartões amarelos em um espaço de oito minutos, aos seis e aos 14, foi expulso e comprometeu os planos tricolores. De imediato, Renato sacou Cristaldo e preencheu a lacuna com o garoto Gustavo Martins. Para não correr riscos com Wesley, já amarelado, Sampaoli colocou Varela.

Com um homem a mais, o Flamengo teve tranquilidade para encontrar os espaços. Arrascaeta, aos 23, deu um lindo tapa Thiago Maia, já dentro da área. O camisa 8 bateu cruzado e acertou o cantinho de Grando. Em êxtase, a torcida rubro-negra entoou gritos de olé na Arena do Grêmio. Pedro entrou no jogo e levou perigo em três arremates e por pouco não transformou o placar em goleada.