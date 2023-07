Fluminense perde para o Coritiba fora de casa e fica 'longe' do G4

O Fluminense perdeu por 2 a 0 para o Coritiba nesta segunda-feira (24), no Couto Pereira, pelo encerramento da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi definida com gols logo no primeiro tempo: Robson, de pênalti, aos 23 minutos, e o estreante Diogo Oliveira, aos 27, sacramentaram os importantíssimos três pontos somados na briga contra o rebaixamento.

O Coxa, que vem numa sequência de quatro jogos de invencibilidade, sendo três vitórias, chegou aos 14 pontos, um a menos que o primeiro time fora da zona, que no momento é o Goiás. Também abriu quatro pontos frente ao vice-lanterna América-MG e cinco sobre o lanterninha Vasco. Já o Flu, com a derrota, manteve os 25 pontos, três a menos que o Palmeiras, primeiro dentro do G4, e 15 atrás do líder Botafogo. O Tricolor também perdeu posição para São Paulo e Athletico-PR e ficou fora do G6.

A equipe carioca volta a campo no próximo sábado, contra o Santos, às 16h, no Maracanã. Já o Coxa pega o muito líder Botafogo, no dia seguinte, no mesmo horário, no estádio do Engenhão.

O jogo

O Tricolor dominou as ações e tentou pressionar o time da casa em seu campo de defesa, mas sem muita eficiência na frente. Já o Coxa, mesmo recuado, levava perigo. Até que, aos 23, Robson sofreu pênalti de Felipe Melo, bateu e abriu o placar. Depois, aos 27, Diogo Oliveira, estreante da noite, aproveitou passe de Matheus Bianqui na direção da área e completou para as redes.

O Fluminense melhorou no segundo tempo e teve mais posse de bola, mas pouco ameaçou o gol do Coritiba. Além de abusar das bolas jogadas na área - em que a defesa afastava na maioria das vezes -, o Flu também cedia espaço nos contra-ataques, mas os donos da casa não souberam aproveitar.