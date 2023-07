Vasco perde para o Furacão, segue sem marcar em São Januário e segura a lanterna

Pela primeira vez na história, o Athletico-PR venceu o Vasco em São Januário. Pela quinta vez na atual edição do Brasileiro, o Cruzmaltino saiu de campo sem marcar gols em seu estádio. Agora são 418 minutos sem balançar as redes em casa. O Furacão venceu por 2 a 0, com gols de Christian e Vitor Bueno, ambos no segundo tempo. Essa foi a primeira vitória do time paranaense em 21 jogos na Colina.

A partida foi marcada também por uma insatisfação do atacante Vitor Roque, futuro jogador do Barcelona. Depois do passe para o gol de Christian, o atacante fez sozinho a jogada do pênalti convertido por Vitor Bueno. Ele até se posicionou para cobrar, mas, por determinação do técnico Wesley Carvalho, o meia foi o escolhido para executar a cobrança, o que incomodou Roque.

Outro destaque foi a estreia de Ramón Dias, que fez seu primeiro jogo no comando do Vasco e, além de não conquistar a vitória, não conseguiu fazer o time marcar em São Januário.

O Vasco sai da rodada oficialmente como lanterna da competição, com apenas nove pontos somados em 45 em disputa - o time tem um jogo a menos. São incríveis 10 derrotas e apenas duas vitórias em 15 jogos. Já o Furacão chegou aos 26 pontos e encostou no G4, na quinta colocação.

O jogo

O primeiro tempo foi fraco tecnicamente. Os cariocas tiveram a maior posse de bola, mas arriscaram apenas dois chutes ao gol. Os rubro-negros, por sua vez, finalizaram seis vezes. Com estreia de Ramón Diáz, já foi possível ver um Vasco com uma diferente saída de bola, tendo Léo Jardim participando do início da jogada.

Na volta do intervalo, o Vasco manteve a posse de bola e arriscou 14 chutes ao gol. As melhores chances saíram da cabeça de Figueiredo, que desperdiçou duas oportunidades. Athletico, por sua vez, aproveitou das jogadas rápidas de ataque, chutou outras cinco vezes para o gol e conseguiu marcar duas vezes. Vitor Roque foi o destaque e participou dos dois gols: deu assistência e sofreu o pênalti.