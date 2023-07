Flamengo busca empate contra o lanterna América-MG aos 50 e se salva na vice-liderança

O plano parecia simples: vencer o lanterna em casa e não deixar o Botafogo abrir ainda mais vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas no futebol nem sempre as coisas são preto no branco. Resultado: o Flamengo só empatou com o América-MG no Maracanã, neste sábado (22), e não conseguiu encostar no Glorioso. Ao menos, com o gol marcado aos 50 minutos do segundo tempo, conseguiu, por ora, se salvar na vice-liderança, com 28 pontos.

Os gols foram marcados por Felipe Azevedo, aos 38 minutos do segundo tempo, e Victor Hugo, aos 50. O ponto somado deixou o Coelho com 10 pontos, o suficiente para o Coelho empurrar o Vasco para a lanterna da competição.