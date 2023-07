Na estreia de Bruno Lage, Botafogo 'reserva' empata em casa com o Patronato-ARG e vai às oitavas da Sul-Americana

A vitória por 2 a 0 construída na semana passada, fora de casa, deixou o Botafogo confortável para usar os reservas contra o Patronato-ARG nesta quarta-feira (19), no Engenhão, pelo segundo jogo da repescagem das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Sob olhares do português Bruno Lage, que fez sua estreia como técnico do Glorioso, o Fogão empatou em 1 a 1, com gols de Luis Henrique, logo aos dois minutos do primeiro tempo, e Arce, aos 26 do segundo, fez o gol de honra da eliminatória.

Nas oitavas, o Fogão vai enfrentar o Guaraní-PAR, ex-time de Segovinha. As partidas ocorrerão nas semanas de 2 a 9 de agosto. Mas isso não preocupa o Botafogo, que está 100% focado no Campeonato Brasileiro, o qual lidera com 12 pontos de vantagem para o vice-líder Flamengo. Com os titulares, o alvinegro volta a campo pela competição no próximo domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro.

O jogo

Em nenhum momento, o Botafogo correu perigo. Que fique claro desde já a tranquilidade para avançar de fase. O time de Bruno Lage precisou de apenas dois minutos para ampliar ainda mais sua vantagem e abrir o placar com Luis Henrique, após bela jogada de Janderson pela direita. Para título de curiosidade, o interino Cláudio Caçapa ficou à frente da equipe por quatro jogos, e em nenhum deles foi vazado.

O início do jogo foi animador e, por pouco, o time não fez outros gols ainda na primeira etapa. Luis Henrique e Janderson tiveram outras oportunidades. Aos poucos, no entanto, a equipe carioca pisou no freio e deixou os argentinos crescerem no jogo. O Patronato teve boas oportunidades, algumas claras, principalmente com Enzo Díaz.

O goleiro Gatito Fernández, que não entrava em campo há nove meses, desde o dia 7 de novembro do ano passado, quando lesionou o ombro direito contra o Atlético-MG, não sentiu o peso da reestreia ou de substituir Lucas Perri. O arqueiro foi um dos destaques da primeira etapa.

No segundo tempo, o relógio se arrastou. Com muitos reservas e com a vaga encaminhada, o Glorioso relaxou e tentou controlar o resultado. O time argentino ainda buscou o empate com Arce, que saiu do banco e deu trabalho. Nada que ameaçasse a soberania do Fogão no 'tapetim'. Ali JÁ ERA!