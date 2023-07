Alcaraz vence Djokovic em jogaço de quase 5h e conquista Wimbledon pela primeira vez

De um lado, Novak Djokovic: maior campeão de Grand Slams na história do tênis, com 23 títulos, e atual tetracampeão de Wimbledon. Do outro, Carlos Alcaraz, prodígio espanhol de apenas 20 anos e que ainda buscava levantar a primeira taça em Londres, o que seria também seu segundo grand slam na carreira. No tênis, não existe favorito. Em quase quatro horas de partida, naquela que foi a terceira final mais longa do piso, o jovem espanhol venceu o sérvio de virada, por 3 sets a 1 (parciais e 1/6, 7/6, 6/1 e 6/x), e foi campeão pela primeira vez na grama sagrada.

Alcaraz, que embora seja o atual número 1 do mundo, estreou no torneio apenas em 2021, e nunca havia passado das oitavas de final. Ele buscou uma remontada histórica para superar o número 2, que era o homem a ser batido. Djokovic, de 36 anos, estava invicto em Wimbledon desde 2018. Ele buscava ser apenas o terceiro tenista da história a conquistar cinco títulos seguidos, marca que pertence ao suíço Roger Federer (2003-2007) e ao sueco Björn Borg (1976-1980).

O espanhol também impediu seu ídolo de igualar o recorde de oito títulos na grama londrina, marca que também pertence a Roger Federer, e tomar seu posto como líder do ranking da ATP Djokovic precisava ser campeão de Wimbledon para voltar ao primeiro lugar. Como quem foi campeão foi Alcaraz, o espanhol chegou a 9675 pontos, ampliando a sua vantagem sobre o veterano.

Djokovic (Foto: Foto: Divulgação/Wimbledon)

Essa foi apenas a terceira vez que Alcaraz e Novak Djokovic se enfrentaram na carreira. O histórico era de empate: no primeiro jogo entre eles, o espanhol levou a melhor: vitória por 2 sets a 1 (6/7, 7/5 e 7/6) nas semifinais do Masters 1000 de Madri, em 2022. Na segunda partida, válida pela semifinal de Roland Garros deste ano, Alcaraz foi derrotado pelo sérvio por 3 sets a 1 (6/3, 5/7, 6/1 e 6/1).

O jogo

Alcaraz quase quebrou o serviço de Djokovic logo no primeiro game. O sérvio salvou um break point e conseguiu garantir o saque após duas igualdades. No segundo game, Djoko teve mais facilidade no serviço do espanhol, abriu três breaks points e abriu 2 a 0. Djoko manteve-se mais concentrado, explorou o abalo psicológico do jovem tenista espanhol, quebrou novamente o saque e fechou o set tranquilo, tranquilo, em 6-1.

O prodígio espanhol mostrou rara maturidade para um jovem de 20 anos e conseguiu se restabelecer em quadra. Os adversários foram garantindo seus serviços com autoridade. O 10º game, como o sérvio sacando, foi o mais longo. Alcaraz teve a melhor chance de quebrar o saque do sérvio, mas cometeu três erros não forçados, sendo uma cruzada de esquerda e um slide que parou na rede. Djoko garantiu o serviço salvando uma "curtinha" espetacular, os tenistas empataram em 6-6, e o espanhol venceu o set no tie-break (8 a 6) após levar 3 a 0 e ver Djoko ter um set point no 6 a 5.

Quadra central de Wimbledon (Foto: Foto: Divulgação/Wimbledon)

O sérvio começou sacando no terceiro set, mas parecia ter sentido o melhor momento de Alcaraz na partida. O espanhol, no 20º game do jogo, enfim conseguiu quebrar o saque de Djokovic e abrir 1 a 0. Depois, os rivais foram conseguindo confirmar o saque até o quinto game, quando Alcaraz vencia por 3 a 1. Com Djoko sacando, o game tornou-se "iterminável", no melhor retrato do que é o equilíbrio dos tenistas no cenário atual do esporte. Melhor para Alcaraz, que quebrou novamente o saque do sérvio após 25 minutos, 13 igualdades e 30 pontos disputados. Alcaraz ganhou confiança, garantiu o serviço com tranquilidade, quebrou pela terceira vez o saque de Djoko e fechou o set em 6 a 1.



Djokovic, no antijogo, tentou esfriar o adversário: demorou seis minutos para voltar do vestiário, atrasando o início do quarto set. O sérvio chegou a abrir 30 a 0, mas Alcaraz reagiu e confirmou o saque. No segundo game, foi Alcaraz quem teve a chance de quebrar o serviço, conseguiu dois break point, mas Djoko se recuperou. A partida seguiu equilibrada, até que o número 2 quebrou o saque de Alcaraz no quinto game: 3 a 2. O sérvio fechou o set em 6 a 3.

Alcaraz não sentiu o golpe. Depois de Djokovic confirmar o saque, ele se recuperou de situação desconfortável e também conseguiu o seu serviço, salvando dois break points. No game seguinte, Alcaraz quebrou o saque de Djoko e abriu 2 a 1, irritando o adversário, que quebrou a própria raquete. Alcaraz manteve seu serviço até o fim e venceu o set - e a partida - com parciais de 6/4.