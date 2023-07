Botafogo vence o Bragantino, mantém os 100% no Engenhão e abre 13 pontos sobre o vice-líder no Brasileiro

Impressiona a facilidade que o Botafogo segue empilhando vitórias no Campeonato Brasileiro. Seja com Luís Castro ou Cláudio Caçapa, o time parece um caminhão desgovernado que atropela tudo e todos que ousam entrar na sua frente. A vítima da vez foi o Bragantino, que até vinha bem, com cinco jogos de invencibilidade, mas não resistiu à força do Glorioso no Engenhão.

O Fogão venceu o Bragantino por 2 a 0, pela 15ª rodada do Brasileiro, chegou aos 39 pontos e abriu 13 de frente para o segundo colocado - que no momento é o Flamengo - na tabela. Para se ter uma ideia do tamanho dessa vantagem, nenhum dos times na Zona do Rebaixamento somou isso de pontos. Os gols foram marcados por Eduardo e Di Placido.

São Paulo, Bahia, Flamengo, Atlético-MG, Corinthians, Fluminense, América-MG, Fortaleza, Cuiabá, Palmeiras, Vasco, Grêmio e Bragantino. Trata-se de um recorde nas 15 primeiras partidas, com 13 vitórias. São seis consecutivas, o mesmo número de jogos que está sem ser vazado. O Botafogo venceu simplesmente TODAS as oito partidas diante de seus torcedores. Sofreu só um gol em casa, na estreia, contra o São Paulo. Trata-se de uma campanha ABSURDA.

Botafogo venceu o Massa Bruta no Engenhão (Foto: Vitor Silva/BFR)

O Botafogo contou, mais uma vez, com grande presença da torcida no Nilton Santos. Foram mais de 37 mil alvinegros no estádio, que prestigiaram mais uma vitória dentro de casa. Festa antes do jogo começar, com mosaico e bandeira, e depois do apito final, com as músicas "hits" para Segovinha e Tiquinho Soares.

Já o Massa Bruta, que vinha de cinco jogos sem perder, segue com 24 pontos, na sexta colocação. A equipe paulista pode cair no máximo para oitavo até o fim da rodada, isso se Fortaleza e São Paulo vencerem.



O jogo

A melhor chance do primeiro tempo saiu dos pés do meia Eduardo. Júnior Santos arrancou pela direita, cruzou na área, e Eduardo, sozinho, finalizou no travessão. Era um preságio do que estava por vir. Foi o Bragantino quem assustou primeiro no segundo tempo. Bruninho saiu cara a cara com Perri, mas desperdiçou. Um minuto depois, aos 4, gol do Botafogo.

Cuesta fez lançamento, Cleiton e Natan bateram cabeça, a bola sobrou para Tchê Tchê, que cruzou para Eduardo abrir o placar. Aos 14 da etapa final, Di Placido aproveitou sobra na área e fez um golaço, com uma finalização forte, sem chances para o goleiro do Bragantino. Foi o primeiro gol do lateral argentino com a camisa do Botafogo.

Ficha técnica

Botafogo 2 x 0 Red Bull Bragantino

Data: 15/07/2023 (sábado)

Horário: 21h (de Brasília)

Competição: 15ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Vitinho (RBB), Cuesta (BOT)

Gols: Eduardo (2'/2°T), Di Plácido (15'/2°T)

Botafogo

Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Danilo Barbosa) e Eduardo (Gustavo Sauer); Júnior Santos (Matías Segovia), Luis Henrique (Carlos Alberto) e Tiquinho Soares (Janderson). Técnico: Cláudio Caçapa

Red Bull Bragantino

Cleiton; Andrés Hurtado, Luan Patrick, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista (Thiago Borbas) e Eric Ramires; Bruninho (Sorriso), Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha