Flamengo volta a vencer o Furacão e vai pegar o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil

O Flamengo segue vivo, muito vivo, na briga pelo bicampeonato da Copa do Brasil. Atual campeão, o time de Jorge Sampaoli, voltou a vencer o Athletico-PR nesta quarta-feira (12), na Arena da Baixada, e se classificou para a semifinal do torneio. O Rubro-Negro venceu por 2 a 0, com gols de Erick (contra) e Gabigol.

O Flamengo já tinha vencido a primeira partida, na quarta passada (5), no Maracanã. Até agora, quem deu mais trabalho foi o Maringá-PR, que conseguiu arrancar a única derrota da equipe na competição. Na próxima fase, o Rubro-Negro, que é o terceiro maior campeão do torneio, com quatro títulos, vai pegar o 'copeiro' Grêmio, que tem cinco canecos. Os confrontos ainda não têm datas definidas.