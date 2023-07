Botafogo vence Patronato na Argentina e larga na frente por vaga nas oitavas da Sul-Americana

Todo dia o Botafogo faz tudo sempre igual, vence, vence e vence. A vítima da vez foi o Patronato, da Argentina, que perdeu por 2 a 0, em casa (no estádio Presbítero Bartolomé Grella), pelos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americano. O Fogão, mesmo com o time praticamente reserva, venceu de forma segura, sem sustos, com gols dos atacantes Carlos Alberto e Janderson.

O Glorioso agora pode perder por até um gol de diferença no jogo de volta, agendado para a próxima quarta-feira (19), no Engenhão, que ainda assim fica com a vaga. Derrota por dois gols de diferença leva a decisão para os pênaltis. Quem passar de fase, vai enfrentar o Guaraní-PAR nas oitavas de final.

Essa foi a segunda boa notícia para os botafoguenses somente nesta quarta. Em estado de graça, os torcedores viram o clube recusar uma proposta do Fundo de investimento da Arábia Saudita de US$ 7 milhões (cerca de R$ 33 milhões) pelo atacante Tiquinho Soares, artilheiro do Campeonato Brasileiro. O investidor John Textor provou que a realidade é outra e sequer quis entrar em negociação.

Primeiro tempo

O primeiro tempo não foi lá essas coisas. O alvinegro carioca teve a melhor chance com Carlos Alberto, aos 38 minutos. O camisa 27 recebeu cruzamento de Marçal e finalizou por cima do gol. Os jogadores do Alvinegro ficaram revoltados com a arbitragem no lance, pedindo pênalti em cima do atacante.

No fim da primeira etapa, Lucas Perri, um dos pilares da excelente fase da equipe, salvou um gol adversário. Valdez fez fila na zaga alvinegra e finalizou cara a cara com o goleiro, que fez milagre. No rebote, Novero finalizou e parou em Sampaio, que fez boa intervenção.

Segundo tempo

O Botafogo voltou melhor para a etapa final e conseguiu abrir o placar aos seis minutos, com gol de Carlos Alberto, que dessa vez não perdoou. Em grande fase, com três gols em três jogos seguidos, o atacante aproveitou a chance entre os titulares e marcou ao encobrir o goleiro Salvá com categoria.

A equipe comandada por Cláudio Caçapa seguiu no ataque e ampliou o resultado aos 20 minutos. Em jogada que começou com Lucas Perri, o goleiro lançou Diego Hernández, estreante, que tocou para Di Plácido cruzar e encontrar Janderson livre para cabecear.