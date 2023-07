'Carrasco' do Flamengo, Ramón Díaz é o novo técnico do Vasco

O argentino Ramón Díaz é o novo técnico do Vasco. O acerto foi revelado pelo ge nesta terça-feira (11), após recusa do também argentino Gustavo Alfaro. Díaz tem 63 anos e está sem clube desde maio, quando deixou o Al Hilal, da Arábia Saudita. Ele deve chegar ao Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (12), para assinar contrato válido até o fim de 2024.

Em março, um acidente de carro tirou a vida de sua esposa, Barbara Oliver, e o treinador decidiu ficar perto da família após a tragédia. Seu filho, Emiliano Díaz, comandou interinamente o time saudita - que, em julho, contratou Jorge Jesus.

Díaz é o plano "F" do Vasco. O nome chegou a ser ventilado no fim de junho, mas só tornou-se opção de fato após o clube ouvir uma sequência de "nãos". Antes de Ramón, o Cruzmaltino sondou os argentinos Gustavo Alfaro e Eduardo Coudet, os uruguaios Paulo Pezzolano e Diego Alonso e o brasileiro Rogério Ceni, mas todos sinalizaram que não tinham interesse no comando técnico da equipe nesse momento complicadíssimo no Brasileirão.

A missão de Díaz é ingrata: livrar o Gigante da Colina do quinto rebaixamento. O Vasco está na vice-lanterna, com apenas nove pontos, quatro a menos que o Bahia, 16º. A equipe, que foi comandada por Maurício Barbieri por 11 rodadas, perdeu oito dos últimos nove jogos. O interino William Batista também só venceu na "estreia" antes de perder duas.

O Vasco tinha pressa para fechar com um treinador, já que o diretor esportivo Paulo Bracks havia prometido um nome até o fim desta semana. Díaz terá pouco mais de 10 dias para conhecer o elenco antes do jogo contra o Athletico-PR, pela 16ª rodada, no dia 26 de julho. Isso porque a partida contra o América-MG, válida pela 15ª rodada, foi adiada.

O argentino terá a primeira oportunidade no futebol brasileiro. Ele chegou a ser anunciado pelo Botafogo em 2020, mas não comandou o clube por questões de saúde. Na ocasião, seu filho, Emiliano Díaz, foi o técnico alvinegro em três jogos, com três derrotas.

Ramón Díaz foi um jogador importante do futebol argentino, principalmente no River Plate e na seleção. Depois de pendurar as chuteiras, comandou o San Lorenzo e Independiente, além do próprio River, onde foi multicampeão. No currículo internacional, tem passagens por Inglaterra, México e Paraguai.

Seu último clube como treinador foi o Al Hilal, da Arábia Saudita. Ele comandou a equipe em 60 jogos nas últimas duas temporadas. Na partida mais marcante para os brasileiros, venceu o Flamengo por 3 a 2 na semifinal do Mundial de Clubes, em fevereiro deste ano.

Refoço simbólico

Díaz curiosamente esteve no caminho do Vasco em um dos momentos mais emblemáticos da história do clube: ele era o treinador do River Plate na semifinal da Libertadores de 1998, confronto que ficou marcado pelo gol de falta de Juninho Pernambucano.

O Vasco passou para a final e conquistou a primeira Libertadores de sua história na final contra o Barcelona de Guayaquil.



Carreira

Díaz levou o River ao título da Libertadores em 1996, depois de uma década sem que o clube conquistasse a competição. Além disso, faturou três vezes o Apertura, uma vez o Clausura e ganhou a Supercopa Sul-Americana pelos Millonarios. Por muito tempo foi o treinador mais vencedor da história do River até ser superado por Marcelo Gallardo.

Em maio, Ramón Díaz conquistou seu 16º título como treinador: foi campeão da Copa do Rei da Arábia Saudita no comando do Al Hilal. O feito fez com que alcançasse um recorde: ele igualou Helenio Herrera e se tornou o técnico argentino com mais conquistas na história.