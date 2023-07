GP da Inglaterra: Verstappen vence de ponta a ponta e se isola ainda mais na liderança da Fórmula 1

O bicampeão Max Verstappen, da Holanda, foi um visitante indigesto neste domingo, no Grande Prêmio da Inglaterra, o 10ª da temporada da Fórmula 1. Em seu oitavo triunfo em 2023, ele foi seguido por dois pilotos da casa: o inglês de Bristol Lando Norris, que também representou a equipe da casa, McLaren, ficou em segundo após liderar a prova por cinco voltas. O heptacampeão Lewis Hamilton completou a lista dos três primeiros depois de largar em sétimo. Foi seu 13º pódio no Circuito de Silverstone.

O holandês da RBR estendeu sua dominância no campeonato a abriu ainda mas vantagem na liderança, com 255 pontos (ganhou um ponto extra por ter feito a melhor volta), 99 a mais do que o segundo colocado, o mexicano Sérgio Perez, também da RBR, que foi a 156 pontos com o sexto lugar. O bicampeão Fernando Alonso, que chegou em sétimo, fecha o top 3, com 137 pontos. Foi a 43ª vitória de Verstappen, de apenas 25 anos, na carreira.

Lando Norris, Max Verstappen e Lewis Hamilton (Foto: Divulgação/F1)

Norris, por sua vez, obteve o sétimo pódio na F1 e, além disso, pôs fim ao jejum da McLaren de pouco mais de um ano sem pódio. Mas faz uma temporada ruim, apenas na nona colocação. Já Hamilton se segura em quarto, com 121 pontos, e também chegou a 195 pódios na carreira - o quarto desta temporada. Ele ficou à frente de Oscar Piastri, em sua melhor corrida na temporada de estreia.

O resultado da McLaren deu sinal verde ao pacote de atualizações do time, que modificou sua asa dianteira, bico e suspensão traseira, sucedendo ajustes na Áustria. Piastri recebeu neste fim de semana as mesmas melhorias que Norris já tinha obtido no Circuito de Spielberg, quando chegou em quarto.

A corrida

Sergio Pérez foi sexto após largar em 15º. Sua corrida de recuperação engatou nas 16 voltas iniciais, quando ganhou cinco posições. Uma vez na zona do pódio, ele avançou aproveitando as paradas dos rivais. Depois de seu pit stop na 29ª volta, voltou para o top 10 devido ao safety car acionado pela quebra de Kevin Magnussen, no 33º giro. No fim, o mexicano ainda passou Fernando Alonso.

E foi o safety car um grande fator na recuperação de Hamilton, que havia largado em sétimo atrás do colega George Russell e viu o companheiro subir uma posição enquanto ele caiu para oitavo. Russell deixou de estender seu stint com pneus macios por mais quatro voltas, demorou no pit stop e acabou superado pelo colega, que herdou o terceiro lugar após a troca de Piastri.

Lando Norris x Lewis Hamilton na volta 40 (Foto: Divulgação/F1)

A Alpine saiu zerada do fim de semana por causa do abandono de Esteban Ocon na volta 10, por um vazamento hidráulico, e o de Pierre Gasly, que sofreu danos no carro por uma batida com Lance Stroll no 46º giro. O piloto da Aston Martin foi punido com 5s pelo ocorrido.

A F1 retorna daqui a duas semanas com o GP da Hungria em 23 de julho, válido pela 11ª rodada da temporada.

Veja a classificação