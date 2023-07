Alexandre Pantoja vence mexicano Brandon Moreno e recupera cinturão do UFC para o Brasil

Um mês após a aponsetadoria de Amanda Nunes, que deixou o Brasil sem nenhum campeão no UFC depois de 10 anos, o lutador Alexandre Pantoja, nascido em Arraial do Cabo, conquistou o título mundial do peso-mosca ao vencer pela terceira vez na carreira o mexicano Brandon Moreno por decisão dividida (46-49, 48-47, 48-47), na co-luta principal do UFC 290, neste sábado em Las Vegas.

Pantoja deu um discurso emocionante após se consagrar campeão, em que relembrou sua trajetória de vida e os sacrifícios que teve que fazer para chegar até aqui.

"Essa vitória envolve tanta coisa, eu trabalhei tanto por isso! Vocês não têm ideia. Posso tocar agora, posso sentir. Eu comecei a treinar quando tinha 12 anos, agora eu tenho 33. Nos últimos dois anos eu trabalhei ainda mais. Eu abri mão de muita coisa na vida, eu trouxe minha família para os Estados Unidos (ele mora na Flórida, onde treina na renomada American Top Team). Eu deixei tudo o que tinha, minha mãe cuidou de mim e dois irmãos sozinha. Agora, pai, você tem orgulho de mim", discursou o emocionado Pantoja já com a cinta na cintura.

Pantoja e Moreno são velhos conhecidos de 'guerra'. O brasileiro tinha duas vitórias contra o mexiacano, sendo uma pelo TUF, mas nenhuma foi tão dramática quanto essa. Brandon, que havia tirado o cinturão do também brasileiro Deiveson Figueiredo em janeiro, aguentou um knockdown, inúmeras quedas e ainda acertou duros golpes que machucaram o carioca. Ao fim da luta, dois dos três juízes consideraram que Alexandre venceu três dos cinco rounds.

O brasileiro de 33 anos agora soma 10 vitórias e três derrotas desde que entrou na organização, em 2017. Na carreira, são 26 vitórias e cinco derrotas. Pantoja, que nunca foi finalizado ou nocauteado no octógono, venceu sua oitava luta por decisão. São dez por nocaute e oito por finalização.